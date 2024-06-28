中国采集的世界首份月背样品转交给科研机构

（北京综合讯）中国采集的世界首份月球背面样品转交给科研机构，之后将启动科研工作。这标志嫦娥六号任务由工程实施阶段，正式转入科学研究新阶段。

据央视新闻报道，中国国家航天局星期五（6月28日）向中国科学院移交探月工程嫦娥六号的样品容器。这些月球样品重1935.3克，6月4日由嫦娥六号上升器自月球背面携带返回，6月25日着陆于内蒙古四子王旗预定区域。

在样品安全运输至月球样品实验室后，地面应用系统的科研人员将按计划开展月球样品的储存和处理，启动科研工作。

探月工程嫦娥六号任务新闻发言人葛平说：“从外观上看，我们发现嫦娥六号样品相较其他样品比较粘稠，还有结块的现象，这都是直观看到的。当然我们也期待后续通过系统的科学研究，能够取得新的科学发现和科学成果。”

葛平说，约半年后，嫦娥六号月球样品将向中国国内开放申请。科研机构可对月球样品的物理特性、物质组分、地质年龄等进行系统的分析研究，从而进一步揭示月球成因、演化，乃至太阳系起源的奥秘。

谈及月背样品会否向国外开放申请，葛平强调，中国一直积极推动月球样品的国际合作，中国国家航天局先后制定月球样品管理办法和月球样品及科学数据国际合作管理细则。中国欢迎各国科研人员按照有关流程提出申请，共享惠益。