台行政院长：陆港澳旅游警示升级维持多久要视对岸态度

台湾行政院长卓荣泰星期五说，台官方将中国大陆、香港和澳门的旅游警示升级为第二高的“橙色”，建议民众避免非必要旅行，是要保障民众的人身安全。至于会维持多久，“要视大陆的态度有无改变”。

中国国务院台湾事务办公室晚上发布发言人朱凤莲“答记者问”回应说，大陆方面发布实施依法惩治“台獨”顽固分子司法文件，不涉及广大台湾同胞。民进党当局罔顾事实，恶意抹黑有关司法文件，借提升所谓旅游警示进行政治操弄，是对广大台湾同胞赤裸裸的威胁恐吓，严重侵害台湾民众正当权益，破坏两岸关系发展。

北京6月21日公布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》后，台湾的陆委会星期四（6月27日）宣布升高到陆港澳的旅游警示，但又同时强调此举并非反制大陆的措施。

台湾的交通部随后重申，支持循序渐进恢复两岸健康有序观光交流的立场不变，但又表示，尊重陆委会的决定，并呼吁民众出发前进行风险评估并注意旅游安全事项，行前务必至陆委会“国人赴陆港澳动态登录系统”登录，旅游期间也应多加留意，以确保自身安全。

卓荣泰星期五（6月28日）在立法院会接受质询，被在野国民党立委赖士葆问及是否参与了陆委会调升赴陆港澳旅游警示的决定时说，他当然了解也支持是项决定。

卓荣泰解释，大陆6月21日对所谓台独分子的定义增加很多不应有的限制，甚至只要是希望台湾加入国际组织的都被视为台独分子，警示是为保障民众去大陆的人身安全，不希望有安全疑虑。

赖士葆批评，由于两岸关系对立，旅游业者非常辛苦，政府此举是假保护台湾之名，隔绝台湾，并一步步走向台独，未来完全与大陆切掉。

赖士葆询问这项决定要维持多久时，卓荣泰说：“要视大陆的态度有无改变。”赖再追问是否不排除未来进一步调升成不宜前往的红色警示时，卓荣泰仅称，看大陆态度有没有改变。卓说，这种预言式质询很可怕，不能做预言式质询，希望两岸就此和缓，大家都能和平理性交流。

国民党主席朱立伦对两岸之间的敌意螺旋不断上升感到忧心。他表示，两岸关系如果持续恶化，到底会发生什么样严峻的状况，是重视区域安全者最担忧的，其中受害的当然包括观光旅游业者、中小企业以及很多在大陆的台生、台商。

另一在野党民众党主席柯文哲指出，民众在台湾平常讲话很自由，去大陆可能就被当作台独分子抓起来，“当然不要去啊！”不过，他也认为两岸之间这种恶意螺旋一直在上升，还是要想办法解决。