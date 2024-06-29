和平共处五原则70周年 中国再发北京宣言

中国提出“和平共处五项原则”届满70周年，再度发表北京宣言，将这五项原则与构建人类命运共同体相连结，并以不点名方式批评美国，同时呼吁以对话协商政治解决乌克兰、以巴冲突等热点问题。

受访学者分析，这份宣言意在将中国传统外交原则与当前的政策方针连结，以争取发展中国家支持，并应对最新国际形势问题。

和平共处五项原则最早由时任中国总理周恩来于1953年12月会见访华的印度代表团时提出；隔年6月，周恩来访问印度和缅甸，中印、中缅分别发表联合声明，确认五项原则将在相互关系以及各自国家同亚洲及世界其他国家的关系中适用。

这五项原则包括互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

适逢这五项原则提出70周年，中国特别在星期五（6月28日）举办纪念大会。中国国家主席习近平当场宣布将设立全球南方研究中心，在未来五年向全球南方国家提供1000个“和平共处五项原则卓越奖学金”名额和10万个研修培训名额等。

中国官媒新华社则在星期六（6月29日）凌晨公布纪念大会北京宣言全文，共计三大项、19点。除了重申和平共处五项原则的精神之外，也对这五项原则做出进一步诠释。

例如，宣言强调和平共处五项原则符合联合国宪章宗旨和原则，符合国际关系发展的本质要求；为不同社会制度国家建立和发展关系开辟新路径等。

宣言更强调，这五项原则的出发点是维护发展中国家的正当权益，是对帝国主义、殖民主义和霸权主义体系的纠正，为推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展奠定了思想基础，提供了重要动力。

宣言同时提出构建人类命运共同体、“一带一路”倡议以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等中国当前外交方针，与和平共处五项原则的关联。

宣言也以不点名的方式批评美国，强调各国一律平等，不能以大压小、以强凌弱、以富欺贫；不应把自己的意志强加于人，不应干涉别国内政；单边主义和保护主义措施违背经济规律和市场原则，终将损人害己等。

此外，宣言更强调要共同维护以联合国为核心的国际体系，推动共商共建共享的全球治理。 “乌克兰危机、巴以冲突等热点问题只能通过对话协商政治解决。气候变化、人工智能等全球性挑战必须通过开放合作共同应对。”

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》采访时解读，这份宣言非常强调发展中国家，以及联合国宪章的基本精神，同时将习近平上台以来提出的主要外交方针与和平共处五项原则相连结。

他认为，这番论述反映北京面对当前国际情势与挑战时最重要的思路，也凸显北京试图进一步加强与发展中国家的关系，以应对中美在联合国体系中的竞争。