中国秘鲁完成自贸协定升级谈判 习近平：盼钱凯港成为中拉陆海新通道

（北京综合讯）中国和南美洲国家秘鲁宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判，中国国家主席习近平说，要确保中国在秘鲁投资建设的钱凯港如期完工，成为中国与拉丁美洲之间的陆海新通道。

综合路透社、美国之音与中国外交部网站消息，习近平星期五（6月28日）在北京人民大会堂与到访的秘鲁总统博鲁阿尔特举行会谈时发表上述讲话。双方会后也宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判。

中国和秘鲁在2009年签署自由贸易协定，这帮助了秘鲁提高出口。中国目前是秘鲁的最大投资国，也是秘鲁铜出口的最大市场。秘鲁是世界第三大铜生产国。

中国国有航运巨头中远海运斥资13亿美元（17.63亿新元）在秘鲁建设的钱凯港港口项目，则被视为中美两国在拉丁美洲争夺贸易主导权的体现。

习近平在和博鲁阿尔特的会谈中说，中秘双方要统筹推进矿产、能源、制造业、农业等领域合作，拓展新能源、数字经济、人工智能、数字医疗等新兴领域合作。

习近平欢迎更多秘鲁优质产品进入中国市场，并希望秘方为中国企业赴该国投资和长期合作提供良好法律和政策环境。他说，双方要共同努力，确保钱凯港如期建成，成为中国和拉美之间的陆海新通道，使“钱凯到上海”真正成为一条促进中秘共同发展的繁荣之路。

秘鲁政府今年3月曾以“行政错误”为由要求取消中远海运在钱凯港的独家运营权，但在博鲁阿尔特此次访华前撤销了诉讼。

钱凯港位于秘鲁首都利马以北约80公里处，濒临太平洋，一年可应付的总吞吐量为100万个标准箱，预计在今年11月建成后，直达中国的海上航线将比传统经美国西海岸港口的航线节省约10天航程。

中国国有航运巨头中远海运在秘鲁投资13亿美元（17.63亿新元）建设中的钱凯港。此图摄于2023年8月22日。（路透社）

钱凯港的建设引发了美国的高度关注。美国南方司令部司令理查森曾在今年5月警告，中国可能将港口用于军事用途，而且中企经营会使得中国“易于开采当地资源”，对美国地区利益构成“重大风险”。《华尔街日报》6月13日则指钱凯港竣工后将成为南美通向亚洲的门户，促进中国与秘鲁、巴西等地区国家的贸易，这可能挑战美国在这个资源丰富的“后院”的影响力。

但秘鲁外长冈萨雷斯今年3月与美国国务卿布林肯会晤时坚决反驳相关威胁论，并呼吁美国加大对秘鲁的投资。

钱凯港预计在今年11月建成后，直达中国的海上航线将比传统经美国西海岸港口的航线节省约10天航程。图为建设中的钱凯港，摄于2023年8月22日。（路透社）

习近平和博鲁阿尔特会谈后共同见证签署两国政府《2024年至2029年共同行动计划》以及经贸合作、数字经济、科技创新、检验检疫、新闻媒体等领域多项双边合作文件，包括秘鲁葡萄对华出口协议，以及成立秘中商业理事会的谅解备忘录。

博鲁阿尔特也在一份由其办公室发出的声明中说，中国对采矿、基础设施和能源等秘鲁关键经济领域的兴趣，是国家发展计划的基础，而正在进行的投资是就业的来源和对进步的承诺。

博鲁阿尔特6月25日抵达深圳，开启为期五天的访华之行。她在深圳、上海期间与华为、比亚迪等多家公司高管会面。她在北京时也会见了中国总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际。

习近平今年11月预计将出席在秘鲁举行的亚太经合组织峰会，期间也将与博鲁阿尔特共同主持钱凯港的竣工仪式。

