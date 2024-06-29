美国律师事务所德杰据报拟关闭京港办事处

（北京路透电）在中美关系日益紧张和资本市场长期低迷的背景下，美国律师事务所德杰（Dechert）据报考虑关闭在香港和北京的办事处，成为又一家缩减大中华区业务规模的外资律所。

路透社星期五（6月28日）引述两名知情人士报道上述消息。其中一人称，德杰香港办事处有20多名员工，其中有14名律师。德杰官网显示，其北京办事处只有三名律师。

知情人士透露，部分受影响的员工在本月初接获办事处将关闭的通知。

德杰在全球约聘有1000名律师。知情人士称，该律所已跟京、港办事处以律师为主的数名员工洽谈调任新加坡办事处的可能性。

如果落实，德杰在亚洲的业务范围将仅限于新加坡，当地目前有14名律师，其中六人是合伙人。

目前尚不清楚德杰何时关闭京、港办事处，也不知道该律所是否已开始通知客户相关计划。德杰在美国的代表未回应路透社的置评请求。

由于外企面临的压力加剧、经济不确定、交易活动减弱以及地缘政治紧张局势，越来越多的美国和其他全球律所正在重新考虑或减少在华业务。国际律所Dentons去年结束与北京大成律所的八年合作关系，理由是对北京实施的数据隐私和网络保安新法感到担忧。

此外，自去年以来，数家大型美国律所宣布关闭在华部分办事处，或缩减在华业务。美富律所上周表示，其北京办事处的租约今年晚些时候到期后，该事务所将关闭北京办事处，其大部分在华业务已经由上海、香港和其他地方的律师处理。

盛德律所今年5月宣布，将在9月前关闭上海办事处，重新安置员工，并整合京、港的中国业务。