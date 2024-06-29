日本外长对胡友平离世表示哀悼

（北京/苏州综合讯）日本外长上川阳子对在日本人在苏州遇袭事件中见义勇为后伤重离世的中国女子胡友平表示由衷谢意和深切哀悼。

据日本驻中国大使馆网站星期五（6月28日）发布消息，上川阳子在记者会上表示，悉闻6月24日发生在中国江苏省的苏州日本人学校校车袭击案件中，身受重伤的校车引导员胡友平送医抢救无效离世，让她悲痛不已。

上川阳子说，胡友平女士不顾个人安危挺身而出，避免了校车内的日本学生受到伤害。她谨向此英勇行为致以由衷的感谢和敬意，并表示深切哀悼。

她也期盼在本次案件中受伤的日本母子早日康复，并强调日本政府今后也将继续与中国当局携手，为确保在华日侨的安全竭尽全力。

苏州日本人学校校车6月24日下午载着放学的孩子回家，抵达公交车站后，一中国男子持刀袭击，一对日本母子受伤。该男子还试图冲上校车，胡友平为阻拦而受重伤，6月26日不幸离世。

苏州官方拟追授胡友平为“苏州市见义勇为模范”，中国官媒也披露事件经过，中国网民深受感动。

据《苏州日报》星期六（6月29日）报道，胡友平离世消息传出后，社会各界缅怀哀思并纷纷希望捐物，以表达关心慰问。胡友平家属表达衷心感谢，但也表示，不接受捐款捐物，也希望不再被打扰。

胡友平家属表示，“遇到这样的情况，相信任何有正义、有爱心的人都会做出同样的选择。经过家人的一致商议，我们决定不接受捐款捐物，也希望不再被打扰，只愿逝者安息，家人们能尽早回归平静的生活。如果有爱心人士想要为传递正能量捐款捐物，建议他们可以捐给各地的见义勇为基金会。”

胡友平告别仪式星期五在苏州市殡仪馆举行，其家属、亲朋好友、市民群众以及市、区两级相关官员前往吊唁，表达沉痛哀悼。