欧盟担忧其芯片制造商在华市场份额缩水

（布鲁塞尔彭博电）随着中国不断加大对半导体行业的投资并逐步在关键技术上实现自给自足，欧盟委员会担忧，欧洲、日本的芯片制造商在中国市场的份额将会缩水。

彭博社据知情人士消息及所看到的一份欧委会报告报道，中国对本国半导体企业的扶持，将会对总部位于荷兰的恩智浦半导体公司、德国的英飞凌科技公司和日本芯片制造商瑞萨电子等公司造成打击。

报道称，这三家企业不是最先进半导体产品的生产商，但它们制造的微控制器（MCU芯片）和其他芯片对于经济的关键领域如汽车、工业应用和消费电子产品来说必不可少。

在一份与美日韩对口官员开会前所准备的报告中，欧盟官员指出：中国市场的歧视性标准、本地内容要求、非关税壁垒等，都有利于本国芯片公司的增长，这些公司可以利用中国庞大的电动车市场，而欧、日芯片供应商则受到不利影响。

微控制器（MCU）是芯片的一种，与能够执行各种复杂计算任务的通用处理器（CPU）相比成本更低，在汽车、家电产品上应用广泛。报告称，中国占据了全球MCU芯片需求的30%。

彭博社今年3月报道，为降低对进口芯片的依赖，中国政府已私下要求比亚迪、吉利等中国电动车制造商增加使用本国汽车芯片。

美国禁止向中国出售高端芯片后，中国显著增加了对国内产能的投资，且专注于不受美国限制的传统芯片。由于电动车和可再生能源市场的快速增长，这些非尖端芯片的需求不断增加。