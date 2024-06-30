台海局势 中国特稿：最重可判死刑 大陆惩独意见完备合法攻台？ 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 缪宗翰更新 / 更新 / 2024年6月30日 7:58 AM发布 / 发布 / 2024年6月30日 5:00 AM （插图 / 何汉聪） 受访学者分析，中国大陆发布22条惩治台独的司法意见，借此主张对台管辖权外，更进一步精细化《反分裂国家法》中对台动武的前提。图为北京一处巨型户外屏幕5月24日播放着从地面、空中和海上向台湾发射导弹的动画视频。（路透社）字体大小:小中大中国大陆在台湾新任政府上台满一个月之际，发布22条惩治台独的司法意见，引发台湾舆论哗然。受访学者分析，陆方除了借此主张对台管辖权外，更进一步精细化《反分裂国家法》中对台动武的前提，颇有为攻台做法律准备之势。中国大陆国务院台湾事务办公室6月21日临时举办记者会，由大陆最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部，联合发布惩治台独分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见共22条。这份意见以大陆《刑法》《刑事诉讼法》以及《反分裂国家法》为依据，将组织、策划、实施台独活动、推动法理台独、在国际上推动台独等都确定为分裂国家罪，并依据情节严重程度，可被判处没收财产、有期徒刑、无期徒刑，最重甚至可以判处死刑。此外，若被告人在境外，可以缺席审判，也会被终身追责。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 台独 台海战争 反分裂国家法 国台办 中国大陆国台办：台湾民众来往大陆不必有任何顾虑 欧盟担忧其芯片制造商在华市场份额缩水