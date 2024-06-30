中国特稿：最重可判死刑 大陆惩独意见完备合法攻台？

中国大陆在台湾新任政府上台满一个月之际，发布22条惩治台独的司法意见，引发台湾舆论哗然。受访学者分析，陆方除了借此主张对台管辖权外，更进一步精细化《反分裂国家法》中对台动武的前提，颇有为攻台做法律准备之势。

中国大陆国务院台湾事务办公室6月21日临时举办记者会，由大陆最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部，联合发布惩治台独分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见共22条。

这份意见以大陆《刑法》《刑事诉讼法》以及《反分裂国家法》为依据，将组织、策划、实施台独活动、推动法理台独、在国际上推动台独等都确定为分裂国家罪，并依据情节严重程度，可被判处没收财产、有期徒刑、无期徒刑，最重甚至可以判处死刑。

此外，若被告人在境外，可以缺席审判，也会被终身追责。