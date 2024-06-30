中共党员净增人数连续两年下滑

（北京综合讯）中共在七一建党纪念日前夕发布统计数据显示，截至2023年底，党员总数比上年净增114万4000名，净增党员人数连续两年下滑。

不过，若净增党员人数今年仍维持在100万名以上，中共党员总数到了今年底将突破1亿人。

中共中央组织部星期天（6月30日）发布的《中国共产党党内统计公报》显示，截至2023年12月31日，中共党员总数为9918万5000名，比2022年底净增114万4000名，增幅为1.2%。

根据历年的《中国共产党党内统计公报》，中共党员净增人数2012年至2017年间逐年下滑，净增党员人数从252万5000名骤降至11万7000名。这个趋势在2018年以后扭转，净增党员人数逐年增加，从2018年的103万名，增至2020年的136万4000名，2021年中共建党百年那年进一步大增至343万4000名，2022年则回落至132万9000名。

2023年中共党员中女性、少数民族和大专及以上学历的比率持续提高，分别占党员总数的30.4%、7.7%和56.2%。

另据新华社报道，中共总书记习近平上周五（6月28日）在政治局集体学习时就党建提出要求，强调要坚持中共中央权威和集中统一领导，完善党中央重大决策部署落实机制，确保党中央政令畅通、令行禁止。

他也要求，大力推进党建引领基层治理，持续整顿软弱涣散基层党组织，切实提高基层党组织领导基层治理能力。

习近平也指出，要改进党员管理机制，完善从严管理监督干部机制，健全正风肃纪常态化机制，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制；着力抓好权力集中、资金密集、资源富集等重点领域的监督，切实让特权现象和腐败问题无所遁形。