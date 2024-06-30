中国出台新规明定稀土资源属国有

（北京综合讯）中国出台《稀土管理条例》，明确规定稀土资源属于国家所有、任何组织和个人不得侵占，并强调国家对稀土资源实行“保护性开采”。

分析认为，这项条例从开采、冶炼、流通等各方面加强对稀土行业管理，旨在以国家安全名义保护稀土供应，谋求牢牢掌控这项战略资源。

中国星期六（6月29日）公布《稀土管理条例》（简称《条例》）细则，共32条，从10月1日起实施。

《条例》明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。

《条例》也规定，国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。

为完善稀土全产业链监管体系，《条例》规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理；同时，进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。

若其中的违反总量调控管理规定进行稀土开采、冶炼分离的企业，将被处违法所得五倍以上10倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元（人民币，下同，9万3000新元），处于100万元以上500万元以下罚款。

中国司法部、工业和信息化部负责人星期天以答记者问形式，阐明《条例》出台背景时称，中国稀土管理仍存在一些突出问题，包括整治非法开采或非法冶炼分离、无指标或超指标生产、买卖非法稀土产品等违法行为的手段不足、处罚力度不够等。

稀土被形容为现代工业的“维生素”，它在国防军事上用途广泛，在智能科技和新能源领域也有重要价值。

中国是全球最大的稀土生产与储量国。根据美国地质调查局今年1月发布的报告，中国2023年稀土产量达24万吨，约占全球三分之二，而储量达4400万吨，占全球40%。

彭博社指出，中国长期以来几乎垄断了稀土、锂和石墨等精炼材料的供应，这些材料对高科技制造业和绿色能源转型至关重要。

路透社解读，中国此次透过这项《条例》，在稀土开采、冶炼和流通等领域制定法规，旨在以国家安全名义来保护稀土供应。

中日在2010年因钓鱼岛（日本称尖阁列岛）问题发生外交争端后，中国对日本实施稀土禁运，欧美日等国被迫面对稀土的战略重要性。近年来，中国与西方国家在贸易、科技等领域的摩擦加剧，稀土是否会被中国当做地缘政治工具也一直受到关注。

中国为巩固其在稀土产业的领导地位，同时也因应美欧采取的高科技限制等，近年来陆续出台与稀土相关的新政策。

去年12月，中国宣布禁止稀土的提炼、加工和利用技术的出口，以维护其在稀土技术上的市场主导地位。中国此前也收紧了几种金属的出口指导规定，包括对锗和镓相关物项、作为电池关键材料的部分石墨实施出口限制。