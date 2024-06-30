中国对澳洲实施免签 澳洲仍维持中国旅行警告

（墨尔本综合讯）中国早前对澳大利亚护照给予免签证待遇后，澳洲政府并未因此降低对国民出访中国的旅行警告，依然把中国列为须高度谨慎的地区。

中国总理李强6月17日访问澳洲时宣布，将对澳洲实施单方面免签政策。根据澳洲九号新闻，这项消息发布后仅30分钟内，旅游网站Trip.com的搜索数据显示，澳洲用户中与中国有关的关键词搜索量激增80%。

有旅游业者说，尽管如今参加中国团体游的澳洲人数量增加，但预订人数尚未恢复到冠病疫情前的水平。

澳洲外交事务和贸易部旗下网站“Smartraveller”最新的海外旅行指南，建议“在中国保持高度谨慎”，并称澳洲人可能在定义广泛的国家安全法令下，被任意拘留或过度执法。

一名在中国生活多年的匿名澳洲人，对到中国大陆旅行的安全问题表示担忧。他向美国之音说：“继长春四名美国教员遭袭之后，最近中国又发生了针对无辜外籍人士的第二起袭击事件……我的日本和美国朋友都说，在中国越来越难感到安全。”

中国东北的吉林市一个公园6月10日发生持刀伤人案，造成五人受伤，其中四人是在中国任教的美国大学教师。随后，两名日本侨民6月24日在东部苏州市，被一名无业中国男子持刀捅伤，另一名中国人因尝试阻止嫌犯行凶而伤重离世。