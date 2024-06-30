苏州校车袭击案后 中国社交媒体平台整治极端言论

（北京综合讯）中国苏州发生日本籍人士遇袭事件后，中国互联网上出现极端言论，微博、网易、抖音等多个社交媒体平台相继整治相关极端言论；中国官媒也发评论称，不会接受个别人炒作“仇外情绪”。

苏州日本人学校校车6月24日载学生回家时，遭到一名中国男子持刀袭击，一对日本母子受伤。一名中国籍校车乘务员因阻止行凶者冲上校车而受重伤离世。

事件发生后，中国互联网上出现仇日言论，甚至有质疑在事件中见义勇为的校车乘务员是“日本特务”等诋毁言论。

据财新网报道，“微博管理员”账号6月26日发公告说，站方在巡查中发现，有个别用户偏离理性讨论方向过度解读本次事件，发布挑动民族情绪、宣扬群体仇恨的极端言论，甚至以爱国主义为名义为犯罪行为叫好。

微博对排查到的759条煽动仇恨、美化犯罪的违规内容予以清理，并对36个违规用户，视程度予以阶段性禁言、关闭账号等处置。

微博强调，偶发事件不应被过度关联和解读，以爱国之名宣扬暴力、美化犯罪更是对真正爱国主义的亵渎。

网易和腾讯也在相关公告标题中，重点指向“煽动中日对立、挑动极端民族主义”相关内容。

今日头条账号“抖音黑板报”则在公告中，指这类言论“破坏了风清气正、平和友善的平台氛围，甚至宣扬极端情绪为不法行为‘喝彩’”。

官媒《人民日报》上周在一篇评论中写道：“极个别歹徒不能代表善良正直的中国人，极端暴力行径更无法破坏包容友好的社会氛围……我们也不会接受个别人炒作‘仇外情绪’、发表仇恨言论的行为。这些都是中国主流社会和我们中国人所不能接受的。”