中国制造业活动连续两月萎缩 三中全会前市场观望情绪浓厚

中国6月的制造业活动连续两个月萎缩，非制造业活动扩张步伐也放慢至半年最低水平。

受访学者分析，中国经济目前复苏疲弱，过去两个月市场中未出现明显利好消息稳定投资人预期，叠加中西方贸易摩擦加剧，导致制造商不敢扩大生产。中共二十届三中全会7月中召开前，市场观望情绪也更浓厚。

中国国家统计局星期天（6月30日）公布的最新宏观数据显示，6月制造业采购经理指数（PMI）维持在49.5，与5月持平，也与彭博社、路透社经济师的预估一致。

国家统计局上星期四（6月27日）发布最新中国工业企业利润数据，已为制造业前景敲响警钟。数据显示5月工业企业利润仅增长0.7％，比4月的高达4％增幅，大幅放缓3.3个百分点。

国家统计局高级统计师赵庆河星期天分析，从产出看，中国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。纺织、石油煤炭等行业的企业生产活动出现放缓；6月新订单指数为49.5，比5月微降0.1个百分点，制造业市场需求仍显不足。

“五一”黄金周旅游旺季对消费的支撑作用也持续消退。6月非制造业PMI跌至50.5，尽管维持扩张，但低于5月指数0.6个百分点，也创下去年12月以来的半年新低。

赵庆河指出，近期中国南方多地出现持续强降雨，导致建筑业扩张放缓；6月建筑业商务活动指数为52.3，比5月下降2.1个百分点。

这也是该指数去年7月以来的最低值，表明作为经济复苏重要支撑的国家基建支出，可能失去动力。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波接受《联合早报》采访时指出，中国工业PMI连续两个月维持在49.5，离50荣枯线并不远，表明萎缩幅度其实并不严重。但经济目前仍处于“弱企稳”的状态，明显复苏的迹象也尚未出现。

陈波分析，中国市场包括股市过去两个月没有出现稳定投资者信心的特别利好消息，官方仍未调整相对审慎的宏观政策，导致在三中全会召开前，市场观望情绪更浓厚。美国和欧盟相继对中国出口的“新三样”（光伏产品、新能源车、锂电池）祭出贸易保护主义措施后，墨西哥、巴西、土耳其、加拿大等国也跟进，一定程度上打击了生产者信心，因担忧销售市场前景不明朗而不敢扩大生产。

面对地方债务累累及通缩压力持续让经济复苏前景蒙上阴影，分析师预期，中国官方短期将出台更多政策支持。中央政府承诺加大财政刺激力度，则被认为有助于推动国内消费加速增长。

中国物流与采购联合会分析师张立群指出，当前中国正处在推动经济全面回升、逆水行舟的关键阶段，必须加大宏观经济政策逆周期调节力度，带动企业生产投资不断活跃。

国泰君安国际首席经济学家周浩则研判，人民币面临压力之际，货币政策放松的空间目前有限，财政政策可能因此占据主导地位。这意味着中央政府在可预见的未来，需发行更多债务来刺激整体国内需求。

陈波指出，经济尚未明显复苏之际，中国民众持续谨慎消费。如果要中长期提振消费、提高消费在中国GDP中的占比，官方须加码改善社保、养老保障、医疗教育；同时短期内要让消费者减少对减薪裁员的担忧，才会更有底气花钱。

陈波分析，目前整体经济持续复苏疲软，导致市场对三中全会预期很高，希望高层为下来的经济改革定调，不再强调行业整顿。同时在坚持改革开放的基础上，为企业减负松绑，提高企业活力，提升市场竞争力，让民众增加收入并增加消费。