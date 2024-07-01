中国民企研制火箭试车出意外 升空后坠地起火

（郑州综合讯）中国民营商业航天企业天兵科技自主研制的液体运载火箭，星期天（6月30日）在河南巩义市试车时发生事故，火箭意外升空后坠地起火，不过事件未造成人员伤亡。

当地民众星期天上传到互联网的视频显示，一枚火箭在升空时冒起黑烟，之后从高空坠落到山林里，现场出现火球，浓烟滚滚。

天兵科技当天在微信公众号说明事发经过，指名为“天龙三号”的液体运载火箭于星期天下午3时43分，在河南巩义市综合试验中心开展了一子级九机并联动力系统热试车。

试车过程中，因箭体与试验台连接处结构失效，一子级火箭脱离发射台，在升空后，箭上计算机主动关机，火箭跌落在距离试车台西南1.5公里的深山中，箭体跌落山中后解体。

天兵科技强调，本次试验地点远离巩义市区，试验前与当地政府联合完善安全保障措施并提前组织周边人员撤离，经排查，无人员伤亡。

巩义市应急管理局在微博通报称，箭体散落在安全布控区内，引起局部区域着火。安全布控区在大山深处，远离居民区，火情已完全扑灭。

路透社指出，在中国，火箭发射后残骸坠落的情况并非没发生过，但正在研制的火箭的一部分意外飞出试验场并坠毁的情况却非常罕见。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，贵州福泉市仙桥村在6月22日也发生疑似火箭残骸坠落。当地政府发通知称，将执行“火箭残骸回收任务”；居民被疏散，官方也禁止村民拍摄和传播相关视频。专家称，这些残骸似乎是长征二号丙运载火箭的一级助推器。

搭载中法天文卫星（SVOM）的长征二号丙运载火箭，6月22日下午在中国西昌卫星发射中心发射升空。重达930公斤的SVOM配备四个先进仪器，两个由法国制造，另两个来自中国。