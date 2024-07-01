台湾民众党反对蓝营提高罢免门槛修法 周四审议再添变数

台湾立法院内政委员会预计星期四（7月4日）排审国民党党团提出的提高罢免门槛法案，在蓝绿人数打平的情况下，身为关键少数的民众党籍内政委员会成员麦玉珍，星期一明确表态反对提高罢免门槛，让这场朝野大战再添变数。

由台湾在野阵营推动的《立法院职权行使法》等改革法案6月26日生效后，总统府、行政院、监察院，以及民进党立法院党团都声请释宪，更有民间团体开始酝酿发起罢免国民党籍立委；加上国民党籍的基隆市长谢国樑罢免案在即，相关课题持续发酵。

在此背景下，国民党立法院党团日前提出《选罢法》修正草案，其中包含提高罢免门槛等内容，引发舆论关注；而立法院内政委员会预计星期四排审相关法案，无疑再次掀起朝野攻防。

关于罢免门槛部分，蓝营提出的法案除了保留现行条文中，罢免案欲通过，需有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达到原选举区选举人总数四分之一以上即为通过之外，计划新增“需超过被罢免人当选时得票数”的规范。

由于内政委员会14名成员中，蓝绿各占六席，无党籍的召委高金素梅星期四已因身体因素请假。因此，民众党唯一一席成员麦玉珍，即为这次审议的关键少数。

针对这次修法，民进党立法院党团总召集人柯建铭星期一举行记者会，指国民党应该要修正政治主张、符合民意，而不是修法。他还说，国民党如此本末倒置，第一个效应就是把谢国樑送上断头台，恐怕最后会遭遇“灭顶”，希望国民党能“悬崖勒马”。

对于提高罢免门槛，台湾民众党党主席柯文哲上星期两度公开表态反对，但也提出罢免连署与程序要严谨，盼能比照总统副总统选举连署，提供连署者身份证影印本。

麦玉珍星期一则通过媒体群组宣布，她星期四将出席内政委员会，正式表态“不赞成修法提高罢免门槛”。

对此，国民党党团书记长洪孟楷当天上午举行记者会强调，选罢法修法没有时间表，任何法案都可讨论并凝聚共识。他表示，过去民进党立委也曾提过相同的修法方向，大家可以讨论，不要政治操作。

另据《联合报》报道，立法院议事处星期一突然发出通知，指星期四新增排审民进党立委吴秉睿的《选罢法》修法版本，要求罢免案提议、连署需附身份证“发证日期”；若冒名提议、连署将处五年以下有期徒刑、拘役或处新台币100万元（近4万4000新元）以下罚锾。

这些内容呼应了民众党对罢免连署与程序的关切。

而在立法院拟审议《选罢法》的同时，公民团体“山海公民拆梁行动”发起罢免谢国樑的第二阶段门槛也已达标，最快可能9月投票。

谢国樑星期一受访时则说，下班后会赴国民党中央党部讨论近日局势，并请支持者放心，指自己一直都有在做准备。