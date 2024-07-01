北京出台新规：非中国籍港澳永久居民可申请回乡证

（香港/澳门/北京综合讯）适逢香港回归中国27周年纪念日，北京出台新规允许香港和澳门的非中国籍永久居民，从下星期三（7月10日）起，可申请办理往返中国大陆的通行证件。

港澳居民来往大陆的通行证件，俗称“回乡证”，此前只开放给中国籍的港澳永久居民申请。

中国国家移民管理局星期一（7月1日）在官网宣布，为进一步服务便利大陆与香港、澳门之间人员交流交往，支持港澳更好融入国家发展大局，7月10日起为非中国籍的港澳永久居民签发来往大陆通行证件。

上述证件有效期为五年，持证人每次停留大陆不得超过90天。值得注意的是，持证人不得在大陆工作、学习或者从事新闻采访等活动。若确需进行上述活动，应向中国外交部驻香港、澳门特派员公署或大陆公安机关出入境管理机构，依法依规申请办理签证或者停留居留证件。

香港特区行政长官李家超在港府新闻公报中说，上述新措施不限国籍和行业，充分彰显了香港在“一国两制”下的独特地位，大大有助香港继续保持国际化和多元化，提供世界各地公司和人才落户香港的巨大诱因。

澳门特首贺一诚则在澳门新闻局的文告中说，此举是中国扩大开放的重要体现，有利于支持澳门引进海外优秀人才，巩固澳门作为世界旅游休闲中心的地位，同时为促进经济适度多元发展创设更多良好条件。

另外综合“香港01”和《星岛日报》等港媒报道，港府星期一分别在金紫荆广场和在湾仔的香港会议展览中心举行升旗仪式和酒会，庆祝香港回归中国27周年。李家超在庆祝酒会上致辞时宣布，中国中央政府同意再赠送香港一对大熊猫，“它们将在几个月后来到香港，带给我们欢笑及喜悦。”

据港府新闻公报，港府已与中国国务院港澳事务办公室及国家林草局展开对接，商讨大熊猫赴港的安排。港府将确保香港海洋公园做好照顾大熊猫的各项工作，并将适时公布大熊猫赴港安排的细节。

港媒报道，这是北京分别在1999年送出“安安”和“佳佳”，2007年送出“盈盈”和“乐乐”两对大熊猫后，时隔17年再赠送香港一对大熊猫。“安安”和“佳佳”分别在2022年7月和2016年10月逝世，“盈盈”和“乐乐”现居香港海洋公园。