波音据报已全面恢复对华交付飞机

（北京路透电）知情人士说，美国波音公司已全面恢复对华的飞机交付。

此前，由于波音737 MAX客机发生两起空难，加上中美因科技、国家安全等问题而关系紧张，波音自2019年对华的新飞机交付一直断断续续。

路透社星期一（7月1日）报道，根据飞行跟踪平台FlightRadar24的数据，两架全新777宽体货机分别在上周五（6月28日）和上周日（6月30日），从位于华盛顿州的埃弗里特工厂飞往北京，它们都属于中国国际货运航空，注册号为B-223S和B-223T。中国国际航空未回应置评请求。

路透社上周引述知情人士报道，波音将在未来几天内向中国市场交付777和787宽体飞机机型的订单；而737 MAX机型的交付则最早于7月恢复。

波音的737 MAX 8型客机在2018年和2019年接连发生两起空难，造成346人死亡，中国最早停飞了该型号飞机。直到去年12月和今年1月，波音才恢复向中国航空公司交付宽体飞机和737 MAX机型。

波音去年底提交的文件显示，波音目前库存约有140架737 MAX 8型飞机，其中85架将交付给中国客户。截至4月底，波音今年已向中国交付了22架飞机。

路透社5月报道，由于中国民用航空局对波音飞机驾驶舱语音记录器电池进行监管审查，导致波音向中国市场交付飞机的进程被推迟。

不过，波音中国总裁柳青5月30日接受中国媒体专访时透露，波音已开始恢复向中国市场交付新飞机，其中包括737 MAX和787梦幻飞机，且最近“进展非常好、非常顺利”。