中国航母菲律宾近海现踪 分析指对美国军事反威慑

菲律宾总统小马可斯上星期四（6月27日）强硬表示，有必要采取更多行动应对南中国海冲突，中国航空母舰“山东号”同日出现在菲律宾吕宋岛以西海域约200海里（约360公里）处海域。

这是中国首次派航母行经菲律宾近海，受访学者对此举是否向马尼拉释放军事威慑信号，看法不一；但都认为美军航母战斗群已数次行经南中国海向中国秀肌肉，美国等29国上星期四在夏威夷开始为期逾月的环太平洋演习（RIMPAC），北京的举措旨在对马尼拉背后的美国进行军事反威慑。

据上海觅熵科技公司发布的商业卫星照片，6万吨级的山东舰上星期二（6月25日）离开解放军南部战区一处军港，两天后（27日）出现在吕宋岛以西约200海里处海域，未见有护航舰队随行。200海里的距离，刚好落在菲律宾今年4月已布防印度布拉莫斯超音速巡航导弹的射程之外。

欧洲航天局的“哨兵1号”卫星同日也侦测到山东舰在上述水域航行。

中菲近月在南中国海有争议的仁爱礁（菲称阿云津礁）发生冲突，两国船只6月17日更在当地发生碰撞。小马可斯上星期四首次就中菲在南中国海的最新一轮冲突发表谈话，表示仅通过外交照会表达抗议并不足够，马尼拉有必要采取更多行动，但他未进一步说明。

解放军近期则升级在南中国海的军演，上周已有两艘驱逐舰、一艘护卫舰和一艘补给舰，出现在菲律宾西南的巴拉望岛近海。

国际军事与外交专家、上海政法学院教授倪乐雄接受《联合早报》采访时研判，中国派山东舰行经菲律宾近海，旨在表达北京在南中国海的战略决心，展现中国海警后面还有中国海军做后盾。此举同时也向一年来持续升级军事同盟的菲律宾和美国秀肌肉，希望让菲律宾在南中国海保持克制，同时也希望让华盛顿约束马尼拉。

倪乐雄认为，中国海军同时也在加强备战，让山东舰熟悉未来可能作战的海域海况，协调各军种部门进行作战训练。

中国军事评论员宋忠平受访时认为，山东舰仅在公海航行并非针对菲律宾，外界不应过度解读。他说，菲律宾在仁爱礁掀不起大风大浪，北京对马尼拉并不担心；解放军海上练兵备战，主要针对不断挑衅中国核心利益的美国。

香港亚洲研究中心副主任古尔拉姆（Ghulam Ali）受访时也认为，山东舰以低调姿态出现在菲律宾近海，并非北京针对马尼拉施加巨大军事威慑。

古尔拉姆研判，中菲两国海上军力悬殊，中国海警和民用船只目前都已对菲律宾形成压倒性优势，解放军没必要再派航母到菲律宾家门口秀肌肉，这么做只会进一步刺激局势和菲国内的反华情绪。

山东舰去年曾先后三次驶出第一岛链进行训练，先在4月穿越台湾与菲律宾之间的巴士海峡，经过台湾本岛东南海域展开首次西太平洋训练；之后9月、10月连续两次再出岛链进行远海训练。

倪乐雄认为，山东舰目前预计再出第一岛链进行军演，旨在展现强硬姿态，与美国主导的环太演习针锋相对。

另据保加利亚军事网发布的最新卫星图像报道，解放军近期在新疆塔克拉玛干沙漠建设模拟空军基地的靶场，其中停放多架美军最先进的F-22与F-35隐形战机模型。

宋忠平指出，靶场有一定的针对性，做得逼真旨在模拟战争实况。其中停放多架美军最先进隐形战机模型，表明解放军正以美国为假想敌练兵备战。