中国为南太平洋岛国瓦努阿图建新总统府

（悉尼 / 维拉港综合讯）财政资金短缺的瓦努阿图政府很快将迁入由中国出资兴建的几栋新官方大楼，此举很可能会再次引发外界对北京在这个南太平洋岛国扩大影响力的担忧。

综合法新社和《瓦努阿图每日邮报》报道，瓦努阿图总理萨尔维星期一（7月1日）在印着“中国援助”字样的巨大看板前，宣布该国新总统府正式启用。除了总统府，中国的援瓦项目还包括建设一个新的财政和经济管理部大楼，以及扩建外交、国际合作与对外贸易部的大楼。

萨尔维在项目交接仪式上赞扬瓦努阿图与中国的合作，同时表示两国在冠病疫情和自然灾害中坚持不懈，继续保持牢固的伙伴关系。“这显示了两国政府的关系和承诺的强度。”

正在当地访问的中国全国政协副主席胡春华也出席了活动，并交给萨尔维一个同样印着“中国援助”字样的巨大金色钥匙模型。

据新华社报道，胡春华当天分别与萨尔维以及瓦努阿图总统武罗巴拉武会面。他表示在两国领导人战略引领和共同努力下，中瓦政治互信不断增强。中国愿同瓦努阿图深化战略协作，加强全方位对话、交流与合作。

《瓦努阿图每日邮报》报道称，瓦努阿图财政和经济管理部和外交、国际合作与对外贸易部的新大楼，无须缴纳租金，这将帮助该国政府省下目前用于为这两个部门租用办公空间的大笔资金。

澳大利亚智库洛伊研究所估计，中国在这一系列工程花费超过2100万美元（2850万新元），并称对人口不到30万人的发展中国家而言，该援助项目是一笔巨款。瓦努阿图约40%的外债来自中国进出口银行。

近年来，美国、澳大利亚等国为了抗衡中国在太平洋的影响力，也积极加强与太平洋各国的关系。

路透社报道，新西兰外长彼得斯星期二（7月2日）在另一南太平洋岛国所罗门群岛，向该国政府移交由新西兰和澳洲共同资助建设、价值5500万澳元（4969万新元）的机场。

所罗门总理马内莱也出席了仪式。他上周才访问澳洲，这是他5月就任总理后的首次出访，预计很快将前往中国。

马内莱早前告诉媒体，已要求澳洲在未来10年资助当地警察的招募，以便该国可以“顾好自己”的国家安全。

所罗门前总理索加瓦雷去年7月出访中国，与中国签署了九份协议，包括将允许北京在所国部署警员的协议延长至2025年。