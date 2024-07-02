习近平访哈萨克斯坦 称为永久全面战略伙伴关系作新部署

中国国家主席习近平星期二（7月2日）展开对哈萨克斯坦的国事访问，期间也将出席上海合作组织年度峰会。他在机场发表书面谈话时提出，此行将与哈萨克斯坦总统托卡耶夫，就两国永久全面战略伙伴关系发展擘画新蓝图、作出新部署，并推动上合组织实现新的更大发展。

根据中国外交部网站公布的新闻稿，习近平星期二上午搭乘专机离开北京，前往哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，出席上海合作组织成员国元首理事会会议，并对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦两国进行国事访问。

据新华社报道，习近平的专机抵达阿斯塔纳时，哈国派遣战机护航，托卡耶夫则亲自到机场为习近平接机。

习近平在机场发表的书面谈话中，提及两国自2000多年前的丝绸之路就开始交流，而建交32年来，更经受住时代变迁和国际风云变幻的考验，结为独一无二的永久全面战略伙伴关系等。

他还特别强调，11年前是在哈萨克斯坦首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议等。

习近平并表示，访问期间将与托卡耶夫会谈，就中哈关系、全方位合作以及其他共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为中哈永久全面战略伙伴关系发展擘画新蓝图、作出新部署。

他也提到，期待出席上合组织峰会，同各方一道，“共话组织未来，共商合作大计，推动这一重要多边机制实现新的更大发展”。

另外，习近平当天也在哈萨克斯坦报刊发表署名文章，提到中方愿加速推动共建“一带一路”倡议同“公正哈萨克”经济政策深度对接，进一步向哈方开放中国超大规模市场，共享中国发展机会。

文章还说，两国要深化经贸、产能、投资、能源矿产、农业等传统领域合作，提升口岸通关效率，推动中欧班列高品质运作及跨里海国际运输走廊建设，完善立体多元高效的互联互通格局。充分挖掘新能源、数位经济、人工智慧、跨境电商、航空航太等高技术领域合作潜力，打造高附加价值产业链供应链，为两国合作增添更多新动能。

习近平也在文章中盛赞哈萨克斯坦，担任上合组织轮值主席国以来，做了大量卓有成效的工作，扩大了上合组织影响力。

这次峰会后，中国将接任上合组织2024至2025年轮值主席，这是时隔七年中国再次担任主席国。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》 采访时指出，由于以哈战争局势胶着，相信中国在这次上合峰会期间，首要关切的是中亚伊斯兰国家对以哈冲突的态度，并避免极端主义思潮上升。

另据塔斯社报道，习近平将在星期三与同样出席峰会的俄罗斯总统普京举行会谈，是两人在时隔一个半月内举行第二次会面。外界预料，双方必然谈及乌克兰问题。

此外，中俄防长4月在阿斯塔纳会谈时，俄方曾倡议上合组织成员国扩大军演，加上普京上个月与朝鲜最高领袖金正恩在平壤签署新的《全面战略伙伴关系协议》，承诺将在任何一方遭受“侵略”时互相帮助。因此，这次上合峰会是否形成军事相关的共识，也格外受瞩目。

对此，朱锋指出，俄罗斯必然会重点推动对外军事结盟，但中国与中亚国家都不希望俄乌战争带来新的阵营对抗。因此，他认为，扩大军演、加强防务合作或许会是上合峰会讨论的重要内容，但相信会避免走向阵营化、集团化的发展态势。