【东谈西论】中国两任国防部长犯了什么事？

中共政治局6月27日召开会议，决定开除前后两任国务委员兼国防部长魏凤和和李尚福的中共党籍。

根据官方通报，李尚福违规为本人和他人谋取人事利益；为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪。魏凤和则是违规为他人谋取人事利益。

简单地说，李尚福涉嫌到买官和卖官，而魏凤和可能涉及卖官。

他们也都涉嫌利用职务便利，为他人谋取利益并收受巨额钱款。

去年以来，解放军多名高级将领出事。中国军队为何越反越腐败？腐败问题，是否会影响解放军的战斗力？中共政治局没有同时公布前外长秦刚的下落，秦刚是平安落地了吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远分析梳理中国军队的腐败问题。

精彩片段

主持人韩咏红：中国军队为什么经过了10年的反腐败工作，还是抓出这么多腐败的高级将领呢？是否说明反腐根本没有效果？

《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远：过去10年反腐并没有完全铲除军队的腐败土壤，从某种程度上来看，军队的腐败土壤仍然非常厚实，想铲除没那么容易。这不是10年8年，或者搞几个运动，抓一批贪污高官，就能够铲除腐败土壤。腐败土壤必须建立在制度的基础上，而制度的建立，不代表腐败立刻被制止。它需要时间，需要制度建设，也需要耐心来制止。

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