台亲绿民调：赖清德6月执政不满意度 大涨9.4百分点

（台北讯）台湾亲绿媒体的最新民意调查显示，34.7%的受访民众不满意民进党籍总统赖清德上任一个月后的执政表现，比5月大涨9.4个百分点。

《美丽岛电子报》星期一（7月1日）在官网公布6月国政民调的结果，有47.6%民众满意赖清德的执政表现，比5月增加2.4个百分点；不满意的则有34.7%，比上月陡增9.4个百分点。

至于信任度，民调显示53.7%民众信任赖清德，比上月微增0.7个百分点。有36.3%表示不信任，比5月增加2.4个百分点。

民调也显示，38.6%的民众满意行政院长卓荣泰的施政表现，比上月增加6.9个百分点。同时，有29.9%表示不满意，比上月暴增11.1个百分点。

资深媒体人陈敏凤在《美丽岛电子报》撰文分析，赖清德和卓荣泰的满意度都上升固然是好事，但两人不满意度上升的增幅都高于满意度，“这是一项警讯”。

台湾朝野阵营近来因立法院改革法案陷入一系列攻防战，让外界高度关注未来台湾的政治走势。

此次民调调查时间为6月25日至27日，以全台20岁以上成年人为对象，采用住宅电话与手提电话双架构抽样。完成采访1074人，分别是住宅电话752人，以及行动电话322人；合并样本在信赖水准95%时的抽样误差最大值为正负3.0%。