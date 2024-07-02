中国拟更广泛推动脑机接口技术 与西方对手竞争

（北京综合讯）中国计划筹建脑机接口标准化技术委员会，被视为中国拟更广泛推动脑机接口技术，加快开发这一新兴技术，与西方对手竞争。

中国工业和信息化部星期一（7月1日）在官网发布委员会筹建方案，以听取社会各界意见，截止日期为7月30日。

根据这项方案，官方计划邀请脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家，参与开展脑信息编解码、数据通信、数据可视化等脑机接口数据关键标准的制修订工作。

据彭博社报道，脑机接口属于相对较新的技术研究领域。这一技术利用来自大脑的信号，来控制机械臂等外部设备。在2016年成立的Neuralink是最知名的脑机接口技术开发公司，特斯拉首席执行官马斯克是公司共同创办人之一。

彭博社认为，上述方案显示，中国政府计划加速开发类似技术，与Neuralink等西方对手竞争。中国政府迄今为止将精力主要集中在学术研究领域。

界面新闻早前报道，来自中国首都医科大学宣武医院与清华大学医学院的团队，去年10月共同完成无线微创植入脑机接口NEO（Neural Electronic Opportunity）首例临床植入试验。一名四肢截瘫患者接受了这项试验，以及居家康复训练后，可以脑控喝水。中国官方也在2月发布《脑机接口研究伦理指引》。