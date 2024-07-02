中国公民菲律宾遭绑架遇害 使馆敦促菲尽快缉拿严惩凶手

（马尼拉 / 北京综合讯）中菲关系紧张之际，一名中国公民在菲律宾遭绑架遇害。中国驻菲律宾大使馆敦促菲律宾官方加大办案力度，尽快缉拿并严惩凶手。

中国驻菲律宾大使馆星期二（7月2日）在官网公告，称日前接到一名中国公民在菲律宾遭绑架的报案求助，立即启动应急机制，全力开展营救工作。使馆积极协助家属向菲国警反绑架局报警，在中国公安部门指导下与菲警方开展执法合作，通过外交渠道向菲律宾提出交涉，要求尽快解救人质。

公告提到，不幸的是，该名中国公民最终遇害，并称一同被害的还有一名美籍华人。

中国驻菲律宾大使馆说，敦促菲律宾加大办案力度，尽快缉拿并严惩凶手。

中国外交部发言人毛宁星期二也在例行记者会上说，敦促菲律宾全力侦办案件，切实采取有效措施维护在菲律宾中国公民的安全。

彭博社报道认为，如果中国发现菲律宾当局在案件处理中存在过失，可能会导致两国关系进一步恶化。两国上个月在南中国海争议海域发生船只冲突，双边关系已然紧张。

中国驻菲律宾大使馆和外交部都没有进一步透露案件的细节。不过，有官方背景的微信公众号“牛弹琴”发文称，遇害的两人是中国企业高管，他们是去菲律宾洽谈业务，但“刚下飞机就被绑票了”。

综合红星新闻和《新京报》等中国媒体报道，遇害者分别就职于两家不同的中国医疗器械公司，其中一人的家属还向绑匪支付了300万元人民币（56万新元）赎金。

这至少是过去一年里第三起涉及中国遇害者的绑架案。据中国大使馆官网，菲律宾首都马尼拉6月初就曾发生针对中国公民的绑架勒索案件，最终他们被释放。据报道，有当地执法人员涉及这起案件。