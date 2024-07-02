台湾在野党将邀赖清德赴立法院进行国情报告

台湾立法院改革法案6月27日生效，尽管执政的民进党政府四路齐发声请释宪，但在野的国民党和民众党仍决定成立《镜电视》调查小组等查弊，后者更拟于7月12日将邀请总统赖清德赴立法院作国情报告排上议程。

总统府发言人郭雅慧星期二（7月2日）回应称，各宪政机关都应尊重宪法严肃性。虽然宪法法庭裁判的结果未知，但既然已有违宪疑虑，应等候宪法法庭判决结果，于大法官尚未做出释宪结果前不宜采取行动。

稍早前，行政院长卓荣泰赴立法院总质询时，也表达同样态度。他表示，任何人或任何机关都不该给大法官压力，应待判决内容后再做出合法、合宪行为比较妥当。

《立法院职权行使法》和《刑法》修正案6月27日生效，立法院拥有调查权等，并可邀请总统作国情报告。民进党政府认为上述内容违宪扩权，总统府、行政院、监察院和民进党立法院党团分别声请释宪，以及暂时处分。

在大法官释宪案尚未出来前，国民党和民众党都将2022年取得执照的《镜电视》列为调查首案。 《镜电视》成立时，传闻总统府和行政院都曾介入，在野党于立法院交通委员会多次要求国家通讯传播委员会（NCC）交出相关资料被拒。

国民党立法院党团并点名司法院长许宗力和许志雄等六位大法官，都曾在绿营担任重要职务，与民进党关系匪浅，应声请回避。

国民党立委林思铭表示，许宗力在释字第585号解释中，针对319真相调查委员会条例释宪案曾直言反对立法院调查权，行政院声请的释宪案交到许宗力手上，结果已可预知。

民众党立法院党团总召集人黄国昌也召开记者会表示，赖清德过去曾公开承诺， 愿依照宪法增修条文到立法院进行国情报告，并回应立委的问题。该党团先前已正式提案，立法院长韩国瑜也曾召集协商，7月12日就过了协商冷冻期，当天会要求排入7月16日院会议程。

黄国昌指出，除了《镜电视》弊案外，党团也希望透过听证制度和调查权行使，了解国家发展基金为何沦为总统府秘书长潘孟安担任立委时说的纾困基金及官商勾结的温床？

但民进党立法院党团干事长吴思瑶认为，在大法官释宪结果未出炉前，不该用恶法要求赖清德就范，进行违宪的国情报告与质询。她也反对在野党以意识型态或立场进行扭曲，“任何人再大都不能比宪法大，任何人再大都不该对大法官不敬”。

另外，大陆委员会副主任委员梁文杰星期一（7月1日）接受广播节目专访时，称海峡两岸实质是两国。

马英九基金会执行长萧旭岑指责梁文杰身为陆委会副主委，若公开把中国大陆当成另一个国家，陆委会就失去存在的理由，建议梁主动辞职，也建议赖清德撤掉陆委会。

卓荣泰缓颊称，“中华民国跟中华人民共和国当然是互不隶属”，这是全台人民要极力维护的现状，也是对印太安全稳定最有帮助的现状，仍会朝这个方向做最大努力。