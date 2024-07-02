外商对华投资连月下滑 中国政府一周二度吁支持外资参与大规模设备更新

外商对中国直接投资连续12个月下滑后，中国副总理何立峰本周要求进一步放宽市场准入，破除不合理限制，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和招投标等。

受访学者分析，这是中国政府一周内二度对外释放相同利好信号，表明规模每年超过5万亿元（人民币，下同，9300亿新元）的以旧换新市场，可能进一步向外资开放。

据官媒新华社报道，何立峰星期一（7月1日）在北京主持召开外资工作座谈会，要求把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和招投标等。

中国国家主席习近平今年2月下旬鼓励汽车等传统消费品以旧换新后，总理李强隔月下旬召开会议，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。据国家发改委评估，以旧换新政策将撬动每年5万亿元以上的市场规模。

李强上星期三（6月26日）召开国务院常务会议，也聚焦研究利用外资工作，要求加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭接受《联合早报》采访时指出，以旧换新政策是中国目前推动经济复苏的主要着力点之一，北京希望借此带动额外消费和需求，以弥补内需不足。

谢栋铭分析，中国去年走出三年冠病疫情后，官方持续打出鼓励外资来华的口号。本周提出支持外资外企参与大规模设备更新则更具体，可能会对外资更有吸引力，也更能起到招商引资的效果。

中国重振外资信心持续困难重重。据中国商务部6月下旬发布的数据，5月中国外商直接投资（FDI）进一步下降，延续去年6月以来的12个月跌势。今年前五个月，中国吸引外商直接投资568亿美元（772亿新元），同比下降28.2％，比今年前四个月同比下降27.9％，跌幅进一步扩大。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国说，官方年中再提稳外资工作的重要性，对下半年具体领域深化开放，推动制造业和服务业稳住外资外贸基本盘具有重要牵引作用。

何立峰星期一在座谈会上也要求外资大省要扛起责任、发挥更大作用，加大精准招商引资力度，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设等。

何立峰同日在北京人民大会堂，分别会见瑞士政要和日本非政府贸易组织代表，表示愿同瑞士提升贸易投资自由化便利化水平；他欢迎日本企业进一步扩大对华投资合作。

谢栋铭分析，中国近期持续把更多国家纳入单方面免签国家范围，加码带动外国人来访，作为恢复外资来华的起手式，7月中召开三中全会后相信官方还会出台更多吸引外资的具体政策。

不过，谢栋铭也指出，中国对国家安全的重视与日俱增，加上美国总统大选将在11月举行，都让一些敏感行业的外企在考虑加码投资中国时变得更谨慎观望，预计年底中美两国政策明朗化后才会再布局。