摩斯汉堡在中国六家店铺已关门

(东京/上海/福州/台北综合讯）经营汉堡店“摩斯汉堡”的日本摩斯饮食服务公司已终止中国大陆业务，并披露个人消费低迷、门店业绩恶化以及预期盈利难以改善是公司撤出原因。

日经中文网星期三（7月3日）报道，摩斯饮食在上海及福建等地的六家门店于6月全部关门。这是该公司第二次退出中国大陆市场。

1994年，摩斯饮食第一次进军中国大陆市场，三年后退出。2010年，摩斯饮食重返中国大陆，在福建开设第一家门店，在2015年顶峰时期拥有24家门店。

截至今年5月底，摩斯饮食在海外运营447家门店，包括香港、台湾等地。在香港，摩斯饮食单独运营着约50家门店，今后将继续开展业务。

日经中文网报道指出，摩斯饮食与该公司出资三成左右的台湾企业等一起经营在大陆业务，但由于该台企放弃继续开展业务，因此摩斯饮食也决定撤出，报道并没有说明是哪一家台企。

不过据台湾《经济日报》和《工商时报》报道，与摩斯饮食合作开展大陆业务的台企是东元餐饮集团旗下安心食品，后者引进摩斯汉堡入台湾。

东元餐饮集团会长黄茂雄6月26日接受台媒访问时说，摩斯汉堡并没有撤出或放弃大陆，只是暂时休息，将海外发展中心移往菲律宾与澳洲。他强调，中国大陆市场不能完全不做，未来会伺机重返。