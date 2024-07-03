6月财新中国服务业PMI八个月来最低

（北京综合讯）6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）降至八个月来最低，显示中国经济前景面临多重不确定性，市场信心明显走弱，服务业扩张速度放缓，未来政策对经济的支持力度仍需加强。

据财新网报道，星期三（7月3日）公布的6月财新中国服务业PMI录得51.2，低于5月2.8个百分点。这是2023年11月以来的最低水平，但连续第18个月处于扩张区间。

这一数字低于市场预期，此前接受彭博调查的经济学家预期中值为53.4。

从财新中国服务业PMI分项数据来看，6月新订单指数回落至近四个月来最低，海外需求有所下降，服务业就业指数降至临界点以下，显示用工需求缩紧，企业的经营预期下滑。

财新指数高于中国官方发布的数据。中国国家统计局星期天（6月30日）公布的6月服务业商务活动指数较5月微降0.3个百分点至50.2，显示该行业在6月继续扩张，但增速为五个月来最慢。

路透社称，有别于官方PMI的调查样本，财新调查主要涵盖私营企业和出口导向型企业。

服务业的增长放缓，可能加剧外界对中国经济前景的担忧，商业信心降至低点，也表明需要更多的经济刺激政策。目前市场的关注焦点是7月中旬召开的中共二十届三中全会，届时当局可能会宣布一些改革与提振措施。

制造业方面，此前公布的6月财新中国制造业PMI上行0.1个百分点至51.8，为2021年6月来最高，当月官方制造业PMI则持平于49.5。

财新智库高级经济学家王喆说，6月市场供求扩张，制造业较服务业表现更好，价格水平稳定，但就业收缩，企业乐观预期不强。市场信心不足和有效需求不足，仍是当前经济面临的极大挑战。