美国派大型包机遣返中国非法移民

（华盛顿综合讯）美国在刚过去的周末派出大型包机遣返中国非法移民，据报共有116人被遣返。

美国国土安全部在美东时间星期二（7月2日）发布声明说，当局在刚过去的周末派出一架航班遣返非法入境的中国移民，这是自2018年以来首次大型包机遣返安排。当局表示将继续与中国公安部和国家移民管理局合作，安排更多遣返航班。

声明也说，美国国土安全部已派出120余架次国际遣返航班前往20余个国家，包括本次包机。这次遣返航班是美国国土安全部部长马约卡斯与中国持续努力在共同利益领域接触的结果。美国和中国正一起努力，通过扩大执法力度来减少和阻止非正规移民入境并打击非法人口走私。

声明并没有提及有多少中国公民被遣返，但该部一名官员向美国之音证实，这次一共遣返了116人。

中国国家移民管理局发言人星期二在微信公众号表示，当局与“有关国家”移民执法部门开展了追缉在逃罪犯、偷渡涉案人员遣返等国际执法合作，将偷渡活动策划者、组织者和非法出入境人员遣返回原居住地，并依法追究法律责任。

美国总统大选即将在11月举行，非法移民问题是选民关注重点之一。据法新社报道，共和党籍的总统参选人特朗普把非法移民问题作为他竞选连任的核心议题，并一再批评拜登政府没有阻止非法移民大举入境美国。