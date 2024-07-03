中俄举行联合反恐演练 加强边境防务合作

（北京/莫斯科综合讯）中国与俄罗斯6月下旬进行了一项联合反恐演练，表明两国合作打击跨境恐怖主义的决心。

据中共中央军委机关报《解放军报》消息，中俄“边防合作-2024”联合反恐演练上星期二（6月25日）在中俄黑龙江大桥附近江域举行。此次演练以恐怖分子企图越境实施恐怖活动为背景，中俄双方采取空中侦察、水上拦阻、岸上设伏的方式在各自区域实施围堵抓捕。

报道称，演练强调加强反恐情报共享和行动协调，表明中俄双方坚决采取有力有效措施，打击一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义，共同营造和维护边境地区持久安全的决心。

中国与俄罗斯正在加强反恐合作；据俄罗斯卫星通讯社报道，中国国家主席习近平4月上旬在北京会见俄罗斯外长拉夫罗夫时强调，中方支持俄方打击恐怖主义、维护社会安全稳定。

拉夫罗夫4月访华时与中国外长王毅会谈后强调，俄中两国将持续展开合作，打击恐怖主义，包括在多边机构框架内的反恐合作。

两国外交部也举行了司局级反恐安全磋商。据中国外交部网站消息，中国外交部涉外安全事务司司长白天与俄罗斯外交部新挑战与新威胁局代理局长米赫诺，4月在北京举行中俄外交部司局级反恐安全磋商。双方就国际地区反恐形势、共同应对恐怖威胁、加强双多边反恐安全合作等交换意见，并达成了多项共识。