欧盟正计划对中国电商征收关税

欧盟对产自中国的电动汽车加征关税引发争端后，据报还将对中国跨境电商的商品加征关税，以遏制廉价进口商品的激增。受访学者认为，此举带有明显的经济民族主义和贸易保护主义意图，中欧经贸关系的竞争性会逐渐增强。

据英国《金融时报》星期三（7月3日）引述知情人士报道，欧盟委员会将在本月稍晚时，拟对从欧盟以外的电商平台购买价值在150欧元（218新元）以下商品征收进口关税。

知情人士称，欧盟目前对网购的小礼品或个人包裹的免税门槛为150欧元，但这项政策导致从这些平台的小额进口商品激增。

欧盟委员会的数据显示，欧盟2023年进口了23亿件价值低于150欧元的商品。欧盟委员会表示，这些巨量包裹正在考验海关的极限。

知情人士说，虽然加征关税将适用于所有非欧盟电商平台，但主要是针对中国电商巨头拼多多旗下海外电商平台Temu、阿里巴巴旗下在线零售服务全球速卖通（AliExpress），以及服装零售商希音（Shein）。

上海外国语大学欧盟研究中心主任忻华接受《联合早报》采访时分析，欧盟在中美欧技术与经济的地缘竞争中的焦虑逐渐增强。随着欧洲政治格局整体向右转，激进右翼政党获得越来越多的选票支持，逆全球化的民族主义和民粹主义理念的影响力持续上升，欧盟的贸易保护主义和经济民族主义的战略意向越来越突出。

彭博社报道称，欧盟成员国会否就此达成共识还有待观察，但随着中国廉价商品的涌入，欧盟多个地区保护主义兴起，将令中欧关系雪上加霜。

欧盟本月将对中国电动汽车征收高达38%的临时关税，中国则已对从欧盟进口的猪肉发起了反倾销调查。

忻华认为，“欧洲战略自主”构想的重心和焦点转向对外经济关系领域，欧盟未来对中国的贸易保护和投资审查等政策必然会不断强化，针对中国的产业战略也会持续强化。中欧经贸关系的竞争性会逐渐增强，双边领域难免会出现各种摩擦和斗争。

忻华担忧：“中美经贸关系从当年的‘压舱石’，转变为如今中美战略竞争的焦点领域。现在中欧关系也在出现类似的迹象，这是一个危险的端倪。”