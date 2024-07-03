福建舰可能进行第三次海试 分析：对“台独”分子示警

中国海军从星期三起在浙江以东海域执行为期三天的军事任务，预计可能为了驶离上海的第三艘航空母舰“福建号”进行第三次海试，演习区域最南端距离台湾不到100海里（185公里）。

受访学者认为，北京明显是借福建舰第三次海试对“台独”分子示警。军事专家则认为，中国第三艘航母尚未形成战力，对台独和域外势力形成震慑力为时尚早。

据中国海事局官网消息，浙江海事局星期二（2日）公布15点连线水域范围，宣布从星期三（7月3日）凌晨4时至星期五傍晚6时，将在这15点连线水域范围内执行军事任务，禁止船只驶入。

上海海事局星期一（1日）已发布航行警告，称星期三对一大型船舶深水航道出口实施交通管制。福建舰今年6月进行第二次海试前，上海海事局也曾发通知，对长江口一大型船舶深水航道出口实施交通管制。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛接受《联合早报》采访时分析，解放军选在台湾总统赖清德就职前的5月初进行福建舰首次航行试验；赖上台后5月下旬再进行第二次海试，“每次海试都确实有警示的意味”。

他指出，北京目前对赖清德的两岸关系论述非常不满意，两岸关系更紧张，对抗性也更强，福建舰正好借最新海试对台施加军事压力。

中国军事评论员宋忠平受访时则评估福建舰还在“新兵训练阶段”，还未形成战力，出海震慑台独和域外势力仍为时尚早。

相比中国首艘国产航母“山东号”2018年在五个月里进行首三次海试，福建舰今年三个月里已进行三次海试。宋忠平指出，航试速度加快体现中国航母建造经验日益丰富；但福建舰有其特殊性，不仅吨位大，还使用电磁弹射等新技术，训练科目也更多，中国军方预计将以稳妥为主的步伐推进海试。

外界关注福建舰是否即将测试歼-35型舰载机甲板起降，宋忠平则认为舰载机起降可能“不会立即训练”。他研判，福建舰海试会分三步走，前几次主要应会集中在航体动力系统、通讯导航等舰上配套系统等之间的衔接；全舰试验完成后，才是航母和舰载机的适配性训练，最后是航母和其他驱逐舰、护卫舰的适配性试验。

赖清德5月20日上台以来，已数次强调台海两岸互不隶属论，使两岸关系持续紧张。台湾陆委会副主任委员梁文杰星期一（7月1日）接受广播节目专访时，称海峡两岸实质是两国，更引发北京强烈不满。

大陆国务院台湾事务办公室发言人陈斌华星期二应询表示，陆委会言论再次暴露出民进党政府顽固坚持台独分裂、不断进行挑衅对抗的本质。他批评赖清德政府就任以来罔顾事实、曲解法理，赤裸裸贩卖“两国论”，洗白不了其“台独工作者”“麻烦制造者”的本质；任何挑战“一中原则”的行径必受惩罚、必定失败。

大陆国台办主任宋涛星期三出席在北京举行的两岸青年峰会，则批评当前台独分裂势力大肆鼓吹分裂谬论，妄图倚外谋独、倚武谋独，试图把台湾广大民众、更多青年推向战场，绑上台独战车。他呼吁两岸青年坚决反对台独分裂和外部干涉。

祁冬涛分析，两岸目前都在等待11月美国大选结果，以及下一任美国总统的台湾政策。尽管没有缓和紧张对抗的空间，北京将继续加大对台军事施压，但赖清德不会进一步推动“正名、制宪”等激进台独主张，两岸年底前不至于让冲突升级。