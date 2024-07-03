中俄元首上合峰会再聚首 分析：展现共同抗美意志

时隔一个半月，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京，星期三（7月3日）于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳再度会面。两人此行共同出席上海合作组织峰会，也密集会晤多位中亚国家元首。受访学者分析，中俄都在争取对中亚国家的影响力，但抗美仍是共同意志。

上合组织峰会将于星期四（4日）在阿斯塔纳登场。习近平于两天前抵达当地进行国事访问，星期三先与哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行正式会谈，并共同见证交换经贸、互联互通、航空航天、教育、媒体等领域数十项双边合作文件。

据央视新闻报道，习近平在会谈时特别强调，中国将永远是哈方可以倚重和信赖的好邻居、好伙伴；他也愿意与托卡耶夫“携手构建更加富有内涵和活力的中哈命运共同体，为地区乃至世界的发展稳定注入更多正能量”。

此外，习近平与托卡耶夫共同会见记者时，也公开宣布中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制，在国际舞台上发挥“中等强国”作用，为全球治理作出自己应有贡献。

普京则是在当地时间星期三清晨抵达阿斯塔纳，傍晚与习近平在托卡耶夫主持的非正式晚宴之前会面。这次距离双方5月16日在北京会面，间隔仅约一个半月。

根据塔斯社报道，与习近平会晤之前，普京已先与阿塞拜疆、蒙古、土耳其和巴基斯坦等国元首举行会晤，预计4日与伊朗代理总统穆赫贝尔会晤。

据俄罗斯卫星通讯社报道，在谈及俄中两国元首会晤时，克里姆林宫发言人佩斯科夫当天向媒体表示，俄国正在所有领域与中国开展合作，包括敏感领域。

与普京会面前，习近平也与乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦元首举行会晤。

上合组织目前的成员国有中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦以及伊朗。与俄罗斯关系密切的白罗斯，也预计在这次峰会正式成为第10个成员国。

据法新社报道，俄罗斯与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等前苏联国家，有着历史悠久的文化、语言和经济联系；但中国不断增长的经济实力和在中亚地区的大规模投资，也对俄罗斯的影响力构成了挑战。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，中国自然希望通过上合组织以及一带一路，绕过俄罗斯对中亚进行投资；而白罗斯的加入，也可以藉由上合组织在经贸与反恐的合作机制，避免白罗斯一面倒向俄罗斯。

不过，王宏仁强调，中俄真正的对手还是以美国为主的西方国家，所以尽管中国不希望俄罗斯在上合组织占据主导地位，但对抗与突破美国的国际封锁，仍是双方较强烈的共同意志。

另一方面，在参加上合峰会前，普京于6月18至20日才访问朝鲜及越南，更与朝鲜签署了新的军事合作协议。而中俄防长4月在阿斯塔纳会谈时，俄方也曾倡议上合组织成员国扩大军演。

对此，有观点认为，普京此行必然会争取习近平展现更多支持。

但王宏仁指出，在俄罗斯与朝鲜签订极具“同盟”意涵的军事合作协议后，北京的任何表态都会显得尴尬，更会被欧美国家指控为援助俄罗斯攻打乌克兰的证据。

加上这次双方会晤是在上合峰会期间举行，并不算长时间会谈，王宏仁认为，这次会面并不会有特别突破，政治意涵仍低于普京5月访华。