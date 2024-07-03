大陆扣押台渔船引发两岸关系紧张

台湾澎湖渔船“大进满88号”星期二（7月2日）晚间于金门东北外海作业，被中国大陆海警船登检押回福建晋江围头港。台湾海巡署获报派三艘海巡艇赶往救援，追至大陆海域内，反被七艘大陆海警船包围；双方对峙一小时后，台湾海巡艇为避免升高冲突而撤退。

大陆海警局星期三（7月3日）透过官方微信公众号“中国海警”，以发言人刘德军名义表示，福建海警星期二在泉州近海依法登检查扣一艘涉嫌非法捕捞的台湾省籍渔船。该船违反伏季休渔规定，在底拖网禁渔区线内违规拖网作业，且使用的网具远小于国家规定的最小网目尺寸，破坏了海洋渔业资源和生态环境。

包括澎湖区渔会总干事蔡月娇等人反映，目前两岸关系紧张，多数渔民认为这次大陆海警船抓走大进满88号，是对台湾总统赖清德的一种报复。

亲绿的《自由时报》在头版标题定调“澎湖渔船金门外海越界作业”，并引述党政人士的话说，有心人士刻意将大陆的强势作为与两岸关系、报复赖清德恶意连结，其心可议。

该报并引述台湾国安人士称，此案渔船在福建周边水域作业，非台湾管辖范围。此时正逢大陆休渔期间，确实存在违反“他国”规定风险，将透过两岸管道协助渔船及渔民尽速获释。

台湾行政院发言人陈世凯指出，农业部渔业署今年5月已发文予全台渔会有关大陆方面“2024年海洋伏季休渔制度”相关资讯，再次提醒渔民莫涉犯违规、违法风险，也呼吁陆方不要将渔民单纯违规行为，升高不必要手段、引起渔民不安。

澎湖渔船大进满88号星期二晚间在金门外海作业，突然被两艘大陆海警船登检并要带回大陆，周遭数十艘渔船见状吓得各自逃窜。大进满88号船上，包括洪姓船长两名台籍人士和三名印尼渔工都被带回围头港。

台湾海巡署副署长谢庆钦星期三上午举行记者会，证实台船被登检位置距大陆晋江11.2海里，距陆方临海基线2.8海浬，位在陆方领海内。

谢庆钦表示，海巡署获报赶往时曾广播要求立即释放台籍渔船，陆方也透过广播喊话要求台湾方面勿干扰。海巡署侦获周边尚有数艘大陆海警船，为避免升高冲突、停止紧追。

海巡署说，目前为大陆休渔期间，后续将由台湾的大陆委员会和农业部渔业署透过两岸管道接洽陆方，呼吁陆方莫用政治因素处理这起事件，并需尽速说明理由，依程序放船放人。

渔业署长张致盛赴立法院备询受访表示，该海域是两岸渔民共同作业区域，但因大陆有伏季休渔规定，应避免进入。

陆委会称，将透过两岸管道洽请陆方尽速说明事件始末，及登检带回之原因，化解不必要的揣测。台湾海基会已致函大陆海协会，请陆方厘清原因后尽速释放人船，确保人员平安。

中国海警发言人刘德军下午回应指出，台湾渔船违反伏季休渔规定，在底拖网禁渔区线内违规拖网作业，破坏海洋渔业资源和生态环境。“期间，台有关船只试图干扰我（指大陆海警）正常执法，福建海警依法予以警告驱离。”

中国国务院台湾办公室发言人陈斌华强调，这是大陆海警正常执法，旨在维护相关海域渔业生产秩序、海洋渔业资源和生态环境，“有关部门将依法依规予以处置”。