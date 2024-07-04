香港国际机场航空交通量料今年底前完全复苏

（香港综合讯）香港机场管理局指出，香港国际机场的航空交通量显著增长，近期旅游高峰期的客运量及飞机起降量均恢复至冠病疫情前水平的80%，预计于今年底前完全复苏。

香港机管局星期三（7月3日）发表截至今年3月底的2023/2024年报。在财政年度内（2023年4月至2024年3月），香港国际机场的客运量及飞机起降量分别跃升264.5%及92.1%，至4520万人次及30万9650架次。

航空货运方面，受惠于电子商贸的强劲需求，机场货运量达450万吨，较上一个年度增加9.1%，让香港国际机场于2023年再度成为全球最繁忙货运机场。

香港机管局在新闻稿中介绍，三跑道系统将于今年底竣工及启用，届时全部三条跑道将投入运作，并会因应客运需求，分阶段启用相关客运设施。三跑道系统将提升机场客货运处理能力，分别增至每年1.2亿人次及1000万吨，支持香港航空业的长远发展，巩固香港国际机场作为领先国际枢纽的地位。

为巩固全球领先的货运机场地位，香港机管局为广东省东莞市及香港国际机场之间的海空货物联运推出先导计划，其后与东莞港务集团签订协议，成立合资公司，发展香港国际机场东莞空港中心。

香港机管局说，香港国际机场的货物处理能力不断提升，阿里巴巴集团的高端物流中心将成为该集团的亚洲物流枢纽；敦豪（DHL）中亚区枢纽中心扩建后已正式开幕，将其处理能力提升50%；美国联合包裹公司（UPS）的新速递枢纽中心则预期在2028年开幕。