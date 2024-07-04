施小琳任四川代省长 中国女性省级政府一把手增至三位

（北京综合讯）中国四川省政府党组书记施小琳获任命为四川代省长，在她履新之后，中国现任女性省级政府主官增至三位。

综合澎湃新闻与《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，星期四（7月4日）举行的四川省十四届人大常委会第十三次会议，决定任命施小琳为四川省政府副省长、四川省政府代理省长，李文清为四川省政府副省长。

公开资料显示，现年55岁的施小琳是浙江余姚人，她的仕途横跨中国的东中西部。1990年从上海大学毕业后，施小琳曾在上海共青团系统任职逾十年；自2013年开始，她先后担任上海市民政局局长、上海市普陀区委书记，上海市委常委、统战部部长等职。

2018年，施小琳首次跨省履新，出任中共江西省委常委、宣传部部长；2021年再度跨省出任四川省委常委、成都市委书记，成为当时中国省会城市、15个副省级城市中最年轻的“一把手”。

2022年，施小琳当选第二十届中央候补委员；2023年7月，她出任四川省委副书记，并继续兼任成都市委书记，今年6月任四川省政府党组书记，至此番履新。

履新四川代省长后，施小琳成为目前中国最年轻的女性省级党委常委，也是最年轻的女性省长。

除施小琳外，另两名担任中国省级政府一把手的女干部，分别是内蒙古自治区党委副书记、自治区主席王莉霞，黑龙江省委副书记、省长梁惠玲。

女性高官比例近年在中国有所提高。据安徽省政府发展研究中心主办的《决策》杂志3月的报道，中国31个省市区中，现任地级市（州、盟、直辖市辖区）的女性党委书记至少有20人。