刚果中企遭武装袭击 六名中国公民遇难

（布拉柴维尔／北京综合讯）刚果东北部一个与中资相关的矿场遭到武装袭击，当地官员称，有六名中国公民和至少两名刚果士兵在袭击中遇难。

综合路透社、法新社报道，这场袭击发生在星期三（7月3日），地点在刚果金矿丰富的伊图里省居古（Djugu）地区。

居古行政长官马佩拉（Ruphin Mapela）星期四通报，发动此次袭击的是民兵组织“刚果发展合作组织”；该组织主要成员是伦度族，他们声称在捍卫伦度族。

马佩拉披露，六名中国公民和两名驻守该地点的刚果士兵在袭击中丧生。

红十字会居古代表恩斯特（Dhekana Ernest）说，事发时，武装人员遇到正在挖金的中国人，受害者是被子弹打死的。他也透露，遇害者的尸体已被运送到布尼亚市。

中国强烈谴责这起袭击事件，表示正与刚果保持密切沟通，全力搜寻失踪的中国公民。外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上说：“我们要求刚果方面尽快追捕并依法严惩凶手，采取切实有效措施，加强对在当地的中国公民和企业的安全保护。”

法新社此前指出，在刚果伊图里省以及更南部的另一个产金省份南基伍省，经常发生针对矿场和运送黄金车队的袭击事件。

中国是刚果主要投资者，许多中国公司在南基伍省开采黄金及其他矿产，而主导着利润丰厚的采矿业，不过当地人与中国矿业公司之间频频围绕黄金开采发生冲突。