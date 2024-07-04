澳门小赌王周绰华终审维持原判18年刑期

（澳门／北京综合讯）绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉非法赌博等多项罪名，去年被判18年监禁后提出上诉，澳门终审法院裁定上诉败诉，周焯华维持18年有期徒刑的刑罚。

据澳门特区政府网站消息，澳门终审法院星期三（7月3日）对涉太阳城集团刑事犯罪的上诉案件作出裁决，除周焯华确定获刑18年外，其余八名被告维持被上诉裁判的判罚，刑期在九年至12年不等。

此外，周焯华和同案其他八名被告得以连带方式向澳门政府支付经营不法赌博活动而获取的不法收益，金额调整为248.65亿港元（43亿新元）。

人称“澳门小赌王”的周焯华在2007年创办太阳城集团，他因在海外架设赌博平台，招揽中国大陆赌民被北京盯上。据中新社报道，2021年，浙江温州检察院对周焯华发出逮捕令，指控他涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

据温州警方发布案情通报，周焯华等人利用“太阳城集团”在澳门六大博企的娱乐场经营“赌底面”非法赌博活动，他们还在菲律宾、越南等地开设贵宾厅，同时在澳门及中国大陆等地经营网上投注和电话投注。此外，周焯华等人通过中国大陆公司以收购、房地产转移等名义收取赌债，并利用地下钱庄接受赌资。

2023年1月，澳门法院裁定周焯华多项罪名成立，包括创立及领导犯罪集团、巨额诈骗、非法经营赌博等合共162项罪名，周焯华被判处有期徒刑18年，周焯华等九名被告随后提出上诉，至此番被裁定上诉败诉。