李强：推动建立普遍参与的人工智能国际机制

中美高科技竞争加剧之际，中国总理李强在2024世界人工智能大会上说，中国愿与各国一道，推动人工智能更好服务全球发展，包括深化创新合作，实现更大程度的数字包容，并且推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范。

受访分析人士指出，这突显了中国对发展人工智能的空前重视，既借此为经济高质量发展附能，又注重人工智能发展的普惠性与参与治理的普遍性。

2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议星期四（7月4日）在上海开幕。李强在致辞中说，人工智慧发展既是全世界重大机遇，也是全球性的重大挑战，各国应该相互协作，促进技术联合攻关、数据跨境流动、设备自由贸易和设施互联互通，并加强基础研究和人才交流合作，共同维护产业链供应链安全稳定。

这是中国总理首次出席世界人工智慧大会。李强指出，目前中国人工智能核心产业规模超过了5000亿元人民币（929亿新元），大模型数量位居全球第二，人工智能在制造、交通、教育、医疗等领域的应用不断地深化。

中国目前正积极争取在人工智能领域的全球话语权，由中国主导提出的加强人工智能能力建设国际合作决议，7月1日在联合国大会获得通过。

在谈到全球治理时，李强指出，要帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务，实现更大程度的数字包容。

他强调，加强发展战略、治理规则、技术标准等对接协调，推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范，确保人工智能发展安全、可靠、可控，始终符合人类的根本利益和价值标准。

新加坡AIII人工智能国际研究院院长、WAIC国际资深顾问翁家良博士连续六年参会，他在接受《联合早报》采访时说，中国国家发展战略对人工智能的重视，达到了前所未有的高度，反映了中国对发展新质生产力这一战略选择的执着。

到上海出席世界人工智能大会之前，李强星期二至星期三在江苏省苏州市调研，要求深入推进人工智能赋能，加快设备数字化普及，大力推动“人工智能+”制造业。

据新华社报道，在苏州汇川技术有限公司，李强了解企业研发生产工业机器人部件和汽车、装备领域的电机驱动及控制系统等情况。在思必驰科技股份有限公司，李强听取企业在人工智能软件、芯片等方面研发进展介绍，体验语言大模型技术。

一位不愿透露姓名的中国业内人士受访时解读，上述两家企业分别是业内在自动化与智能语言交互技术有代表性的企业，到这两家企业调研，反映出李强的思路一是传统制造业需要人工智能赋能，二是要大力发展人工智能产业的前沿领域。

人工智能已成为中美科技竞争最为激烈的战场之一，美国陆续祭出从技术到投资的管控，压制中国人工智能发展。

路透社早前报道，特斯拉首席执行官马斯克将在WAIC开幕式做主题演讲。但他星期四上午并未现身。出席WAIC的特斯拉工作人员告诉本报，马斯克缺席的主要原因是行程问题。

不过，特斯拉在WAIC的展台依然受到热捧，现场长时间人头攒动。首次亮相WAIC的第二代Optimus人形机器人虽是静态展示，却仍引起观众争睹。

此外，赛博越野车的亮相，也引发大批粉丝聚集围观。作为全球最畅销车型的特斯拉Model Y不仅吸引观众纷纷试乘，也于当天首次进入江苏省政府新能源用车采购目录。此前，中国多地曾限制特斯拉汽车驶入敏感场所。