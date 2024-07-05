台湾渔船被日本公务船登检扣查船员 船东缴付5万罚款

（台北综合讯）中国大陆扣押台湾渔船事件尚未告一段落，台湾再有一艘渔船星期五（7月5日）被日本水产厅公务船拦下，船长与轮机长被带走调查，船东应日方要求，当天缴付了逾600万日元（约5万新元）罚款。

综合中时新闻网与联合新闻网报道，基隆八斗子籍“福洋266号”渔船星期五凌晨零时许在彭佳屿东北方288海里，即台暂定执法线外1.5海里（2.77公里）处，遭日本水产厅公务船登检与扣船，船长与轮机长两人被带上日本公务船接受调查，其余六名印尼籍船员留在船上。

涉事船只是捕捞锁管的渔船，6月25日自基隆八斗子出港作业。台湾海巡署称，经台湾驻日人员查证，相关船只疑似进入日方奄美大岛附近海域作业，因违反当地渔业规范，遭日本水产厅公务船取缔，台湾渔业署随后与日方联系处理。

有八斗子渔民称，涉事船只被强行拦截的海域位处公海，距离日本那霸西北方约170多海里远，并未进入日本领海内捕鱼，不知为何被扣留调查，并指相关海域以前也常有台湾渔民前往作业，“以前都没有事，不知为何现在就出事。”

台湾外交部星期五在官网发声明称，获报后第一时间在台北透过外交管道向日方了解情况并表达关切，台驻日本代表处也已分别向日本水产厅及外交部表达关切，要求尽速释放人船。

在被扣留半日之后，“福洋266”渔船船东星期五中午称，日方同意只要船东缴付罚款600万6000日元，并将金额汇入福冈办事处账户，该船和船员即可返台。

该名船东当天下午完成了汇款，他对台湾媒体批评日本比中国大陆“更夸张”“看到钱才要放人”，又批“台日友好是骗人”。

中国大陆及日本海警近期接连在海上拦查台湾渔船。台湾澎湖渔船“大进满88号”星期二（7月2日）晚间于金门东北外海作业，遭大陆海警船登检押回福建围头港。

由于两岸官方沟通管道自2016年民进党政府上台后中断至今，目前澎湖两岸交流协会仍就事件与大陆协商中。