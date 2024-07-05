路透：部分在华外企考虑把台湾员工调派境外

（北京／台北路透电）知情人士指出，在北京发布惩治台独分子的司法解释文件后，有部分外国企业考虑将在华的台湾员工调离中国。

博钦律师事务所（Perkins Coie）驻北京合伙人兹默曼告诉路透社：“有数家公司找我们咨询，评估他们员工所面对的风险。”

兹默曼出于保密原因不愿透露上述公司的名字或所属行业，但他表示，这些公司担心会存在一些灰色地带，如一则无伤大雅的社交媒体贴文或是在台湾选举中投选特定政党或是候选人，是否会被解读为支持台独活动。

据路透社星期四（7月4日）报道，两名公司高管表示，一些在华运营的外企已就安全问题与台湾员工对话。另一名知情人士称，部分外企在华的台湾员工已接受调离中国大陆的选择。

根据台湾政府调查，截至2022年，有17万7000名台湾人在中国大陆工作。这些台湾人因为语言能力和熟悉中华文化，而受聘于在华的跨国企业。

台湾总统赖清德5月20日上台以来，已数次强调台海两岸互不隶属，使两岸关系剑拔弩张。中国大陆司法和国安机关6月21日发布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。

美国智库大西洋理事会全球中国中心研究员宋文笛说，北京上述规定将迫使外国公司”要么将业务完全迁出以留住台湾人才，要么停止雇用台湾人才”。这意味着在中国大陆工作或生活的台湾人将更少，从而使北京试图赢得台湾人心的努力更加困难。