意大利总理梅洛尼拟7月底访中国

在退出“一带一路”倡议半年多后，据报意大利总理梅洛尼7月底将访问中国，有望成为中共二十届三中全会后首位访华的欧洲国家领导人。

受访专家认为，梅洛尼访华背后是中意双方愿意沟通的态度。鉴于意大利现在是七国集团（G7）轮值主席国，此行也有推动西方与中国相互沟通的因素。

据香港《南华早报》星期四（7月4日）引述知情人士报道，梅洛尼可能于7月29日至30日率领政商代表团访问中国，意大利总统马塔雷拉则可能于11月访问中国。梅洛尼原计划于去年秋天访华，但因去年底退出“一带一路”倡议而推迟。

据意大利新闻网Agenzia Nova报道，意大利商业与制造业部长乌尔索星期四至星期六（4日至6日）访问北京，以促进意中关系平衡，为两国产业新方向奠定基础。

报道分析，乌尔索除了为梅洛尼访问铺路外，也寻求探讨意中两国是否有可能达成的新投资协议或贸易合作架构。

乌尔索与中国工业和信息化部长金壮龙会晤，并与多位中国重要企业代表举行会议。他星期四在北京说，意大利相信现在是与中国企业建立技术和工业合作伙伴关系的“合适时机”，尤其是在绿色和电动车领域合作建立生产平台。

那不勒斯东方大学副教授法德拉对《南华早报》说，G7峰会上个月在意大利举行的重点是对中国 “去风险 “而非 “脱钩”，这与梅洛尼的方针不谋而合。即便退出 “一带一路 “之后，意大利也要与中国保持强有力的经济联系。

法德拉认为，梅洛尼令中国满意的微妙举动，包括4月高规格欢迎了中国商务部长王文涛率领的代表团，阻止了她所属的意大利兄弟党议员出席台湾总统赖清德的就职典礼。

欧盟让·莫内讲席教授、复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受《联合早报》采访时分析，梅洛尼访华得益于中国坚持积极发展中欧、中意关系，而梅洛尼政府近期的对外政策也较为务实。

德国之声报道称，梅洛尼将试图敲定中国东风等汽车企业在意大利投资建厂，促成中国电动汽车在意大利生产制造。欧盟星期五开始对中国电动汽车加征临时关税。

丁纯也指出，梅洛尼访华有助于加强中意、中欧之间的沟通；但她在欧盟对外政策上和冯德莱恩主导的欧盟委员会较为一致，意大利未必能起到扭转中欧经贸关系摩擦的作用。