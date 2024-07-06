西安交大通报李艺飞风波：录取过程合规 学术成果真实有效

（西安综合讯）针对此前被实名举报与领导保持不正当男女关系、侵占他人研究成果的毕业生代表李艺飞所引发的争议，中国知名高校西安交通大学通报，李艺飞录取过程合规，其学术成果真实有效。

西安交大能动学院硕士李艺飞作为毕业生代表在6月底的毕业典礼上发表演讲，称自己决心扎根西部，投身国防事业，爱国的慷慨陈词加上“美女学霸”标签，刷屏中国各大社交媒体。

但很快有网民爆出李艺飞学术成果有限，质疑她无资格代表毕业生，且有自称是该校学生的网民实名举报，称李艺飞与西安交大一名副校长有不正当关系、靠与利益相关者的不正当关系跨专业成为优秀毕业生、侵占别人课题研究成果等。

西安交大星期五（7月5日）通过官方微信通报，校方高度重视近期网传的相关信息，第一时间成立工作专班，全面启动调查工作，并协助个人向公安机关报案。

通报说，经查实李艺飞录取过程符合规定，学术成果真实有效，所获荣誉和被推荐为毕业生代表程序符合规范要求，其指导教师不存在师德师风问题，网传信息不属实。

不过网上仍有对李艺飞录取的质疑。李艺飞高中是扬琴艺术生，靠艺术特长进入西安交大，就读于电气专业，随后靠“调剂”（对未被录取的考生进行重新分配）转入该校的王牌专业核物理就读硕士。从艺术到电气、核物理，网民认为专业领域差距过大。

此外，她毕业演讲中所说的“扎根西部”，其实是要在位于西安的中国国家国防科工局西北核安全中心就业，并非在条件艰苦的西北荒漠奋斗，也引起舆论对毕业生演讲贩卖爱国情怀的反感。网民评论：“把在省会城市的事业单位工作说得像奉献青春，太拔高自己。”