湖南洞庭湖决堤口需四天封堵 逾5700人被转移

（长沙综合讯）中国湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖决堤，逾5700人被安全转移，溃口封堵工作预计四天完成。

综合新华社、央视新闻和《湖南日报》等报道，湖南省应急管理厅发言人章民星期六（7月6日）在记者会通报决堤情况时说，洞庭湖一线堤防星期五（7月5日）下午4时许发生管涌险情，下午5时48分紧急封堵失败，导致堤坝决堤。

管涌常见于洞庭湖区，是指在汛期高水位情况下，堤防背水侧发生“流土”和“潜蚀”。

决堤口宽度初步勘测为约10米，截至星期六上午11时，已延伸至226米。湖南当局全力开展抢险救援工作，已撤离团洲垸民众5755人，未发生人员伤亡，并调配3000余人、50余台工程车辆、18台挖机进行清基扫障、装填砂袋等加固工作。

中国应急管理部星期五调派消防救援队伍800余人、146车、82艘舟艇紧急增援，安排中国安能长沙基地救援人员50人携30台套装备抵达现场执行封堵。

水利专家预测，决口合龙大约需要10万方物料，封堵工程预计需时四天。

中国财政部和应急管理部星期六也预拨5.4亿元人民币（约1亿新元）中央自然灾害救灾资金，支持湖南等地做好洪涝等救灾工作，重点用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置。

星期六结束在塔吉克斯坦访问的中国国家主席习近平强调，中国当前防汛形势严峻，要求地方政府迅速开展防汛救灾抢险工作，加强巡堤查险，及时发现并第一时间处置险情。中国总理李强则提出，要全力做好抢险处置工作，控制险情发展，妥善安置受灾群众。