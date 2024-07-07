中国特稿：腐败劣根摘不尽 中国整肃军队路漫漫

在中国军队掀起的最新一轮反腐败浪潮中，中国两任国务委员兼国防部长李尚福、魏凤和双双被开除党籍、军籍；一批军中将领在不到一年内落马，让人不得不重新审视中共十八大以来中国军队的反腐败成效。军中腐败之风为何难以遏制？

中国两任国防部长李尚福及魏凤和6月27日被官宣开除党籍、军籍，并被移交军事检察机关起诉。这是继中共原政治局委员、中央军委原副主席徐才厚及郭伯雄分别在2014年及2015年落马后，中国军队掀起的又一轮反腐败高潮。

一般认为，2012年习近平担任中共最高领导人以来，高举反腐败大旗整党治军，解放军反腐败取得了重大成果，军队风气明显改善。但李尚福及魏凤和被证实落马，以及仅去年以来就有10多名解放军将领被查处，其中包括五名上将，显示军队的腐败土壤还远未铲除，反腐败仍任重道远。

1978年中国改革开放后，最高领导人邓小平曾提出“军队要忍耐”，要求军队减少开支，支持国家经济建设。上世纪80年代，一些军队单位开始经商挣钱，以弥补费用缺口。到上世纪90年代后期，军队经商现象已十分普遍，不仅严重影响军队战斗力，也败坏了军队风气。尽管高层下令禁止军队经商，但军队已同地方一样，贪腐之风盛行，买官卖官几乎到了半公开的程度。