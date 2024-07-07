台海基会董座郑文灿涉贪交保 赖清德强调勿枉勿纵

台湾民进党籍前桃园市长、现任海峡交流基金会董事长郑文灿因涉嫌贪污，星期六（7月6日）被桃园地检署声押禁见。桃园地方法院裁定郑文灿以500万元（新台币，下同，约21万新元）交保，限制住居、限制出境出海。

台湾总统赖清德回应时作出强硬表态：“不分党派，不问何人，只要涉及非法，检调都应该查办，勿枉勿纵。打诈、扫黑、肃贪，是目前政府重要的工作，目的是要维护国家的生存发展、社会的安定，以及回应人民深刻的期待，不得不然。”

郑文灿是前总统蔡英文爱将，原本被视为蔡英文的接班人，因论文抄袭案与阁揆一职擦身而过，在赖清德政府组阁过程中未被赋予要职，最后才宣布他出任海基会董事长。故此间评论倾向认为赖清德有意打贪立威，也有人直指是赖清德与郑文灿瑜亮情结的党内斗争。

民进党人士事发后多噤声不语，总统府、行政院和民进党口径一致，强调尊重司法，期盼司法单位勿枉勿纵，尽速厘清事实。

郑文灿透过律师强调自己“没有不法行为，一切会配合司法调查，希望能尽快厘清真相，证明清白”。被检方讯问声押这一天，正好是郑文灿57岁生日。

郑文灿刚从日本返台，因涉及贪污罪被桃园检调人员从机场带走，经过16小时漏夜侦讯后，桃园地检署认为郑文灿犯嫌重大，当庭谕知其身份转为被告，径行逮捕，并以贪污治罪条例向桃园地方法院声请羁押禁见。

法院则裁定郑文灿以500万元交保，并限制住居、出境、出海。检方当庭提出抗告。

在法院裁定郑文灿交保后约30分钟，他的友人就提着500万元到法院缴交保证金。郑文灿步出法院时虽面带微笑，但神情有些憔悴，在友人护送下，不发一语，登上座车离去。

亲绿的《自由时报》 报道，郑文灿卷入的收贿贪污案件关键，是桃园“华亚科技园区”外一块9.5公顷农地的地主组成重划会，向桃园市府申请自办重划（重新丈量规划土地使用），主导重划会的台塑集团前高层杨姓总经理及其他地主共筹出近千万元，透过重划会与时任桃园市长郑文灿熟悉的廖姓人士交付现金。杨、廖两人被检察官声押禁见获准，杨因年事已高，申请具保获准。

桃园地方法院新闻稿指出，郑文灿2017年9月从廖姓人士收受500万元，于2018年8月交还廖，故禁止郑与同案被告、犯罪嫌疑人、证人等相关人联系或接触。

桃园市长张善政证实，前阵子市府配合地检署约谈及调阅资料，相关土地旁边有一大块墓地，先前市政府的态度应该是要区段征收，但当时郑文灿指示要让业者自己重划，这是土地征收少见的做法，所以检调希望进一步了解。

在野国民党和民众党立委都指出，郑文灿过去政商关系复杂，所涉及的土地开发弊案就有好几宗，此案只是第一案而已，且郑过去与诈骗团伙主嫌也有关系，他们要求郑文灿应立即辞职下台。