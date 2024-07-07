涉贪案引发民进党内斗疑云 郑文灿速辞海基会董事长

（台北综合讯）涉贪获准保释的台湾民进党籍前桃园市长、海峡交流基金会董事长郑文灿，火速辞去海基会董事长职务。民进党证实，党内将召开廉政会调查郑文灿涉贪案。郑文灿涉案究竟是单纯司法办案，还是有政治力介入，在台湾引发各种阴谋论猜想。

郑文灿疑似卷入桃园市长任内的土地开发弊案，收受500万元（新台币，下同，约21万新元）替业者处理土地变更案在星期六（7月6日）曝光，震惊台湾朝野。

郑文灿是台湾前总统蔡英文爱将，原本被视为蔡英文的接班人，与台湾总统赖清德有瑜亮情结。

中时新闻网报道，国民党前立委蔡正元在中天政论节目中说，赖清德在2019年宣布参加民进党党内初选，与蔡英文竞争代表民进党竞逐总统大位时，郑文灿力挺蔡英文，这对赖清德构成很大的杀伤力。

赖清德今年初当选总统后，组阁名单迟迟不见郑文灿的名字，直到最后才宣布由郑文灿出任海基会董事长。在两岸关系陷入僵局的当下，外界视海基会为“冷衙门”，因此有政坛人士认为郑文灿是被“发配边疆”。

蔡正元形容，民进党正上演现代版宫斗，并称赖清德为防郑文灿未来挑战到自己的位置，一定会砍到见骨为止。

《联合报》报道，国民党台北市议员游淑慧也称，“赖清德是个狠人”，打着肃贪正义之师的名号，除了提高自己威望外，还能顺便打击不顺眼的政敌，以及震摄观望骑驴者，一举数得。

国民党前立委邱毅在脸书发文点名称，赖清德挥出的“内斗屠刀”接着可能挥向民进党立法院党团总召柯建铭，甚至蔡英文也“难逃魔爪”。

近年来活跃于台湾政论节目的日本资深媒体人矢板明夫则在脸书上发文说，指郑文灿案涉绿营内讧是非常严厉的指控，如果没有具体证据就如此公开评论，在很多国家得负上法律责任。

《自由时报》报道，针对媒体问及郑文灿案是否为赖清德清肃前朝案子，民进党发言人吴峥7日回应称，反贪腐是民进党的核心价值，赖清德已表达非常明确，不论任何党派、任何人只要有不法行为，检调都应该查办，必须尊重司法，背后不会有任何政治力介入。

郑文灿星期六获准以500万交保后，海基会星期天宣布，郑文灿已辞去董事长职务。台湾总统府发言人郭雅慧表示，赖清德尊重郑文灿决定。

民进党廉政会主委邱骏彦星期天证实，廉政会将调查郑文灿案，预计星期一（8日）晚间开会讨论，要不要立案、后续调查的切入角度、何时约谈当事人说明等细节，因此星期一不会邀郑文灿列席说明。

民进党订有“廉政条例”，并由学者、律师等组成廉政会。条文明定，贪汙所得逾50万元经调查属实，应予除名处分。

另外，桃园地检署星期六向法院声请羁押郑文灿并禁止接见，但桃园地院法官裁定无羁押必要，准以500万元交保，引起法律界议论。作出裁定的女法官的父亲，据报与郑文灿有渊源，郑文灿担任桃园市长时，还延揽入府当政风室处长直到退休。