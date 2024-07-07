中国和白罗斯两军举行12天反恐联合训练 分析：不针对乌克兰边境紧张

白罗斯上周正式加入上海合作组织后，中国和白罗斯两军星期一（7月8日）开始，在距离乌克兰边境200多公里、邻近波兰边境的白罗斯城市布列斯特附近，举行为期12天的陆军反恐联合训练，以提升两军协同能力。

这也是中国国家主席习近平上星期四（7月4日）在中亚会见白罗斯总统卢卡申科后，两国宣布的首个具体合作事项。但受访学者都研判，中国目前没有任何加强在乌克兰周边军事存在的动机，与白罗斯升级军事交流也与当地军事安全因素无关。

中国国防部星期天（7月7日）宣布，根据年度计划和中白双方共识，中国和白罗斯两军将于7月上中旬在布列斯特市（Brest）附近地域，举行代号“雄鹰突击-2024”的陆军联合训练。这场联训以执行反恐行动任务为背景，双方将采取混编同训模式，共同完成营救人质、联合反恐行动等课目演练。

白罗斯官媒白通社星期六（6日）报道称，解放军官兵已抵达白罗斯参加联合反恐训练，活动将于7月8日至19日举行。白罗斯国防部强调，联合训练将为进一步发展两国在部队联合训练领域的关系奠定基础。

去年8月，时任中国防长李尚福曾到访白罗斯三天，并在首都明斯克与卢卡申科会面，同意进一步加强双边军事合作，在今年举行联合军事演习。卢卡申科当时表示，中国的军援不针对第三国。

中白联合训练之际，白罗斯外长雷任科夫上星期六对中国进行四天正式访问。

作为俄罗斯坚定盟友的白罗斯，近期分别与乌克兰和北约成员国波兰关系紧张。白罗斯军方6月底指控乌克兰，在两国边境地区增加兵力和武器及装备部署，称可能对白罗斯展开“恐怖主义或破坏”行动。乌克兰则反驳指白罗斯的说法是俄罗斯信息战的一部分，并强调在边境保持兵力旨在防止任何可能的挑衅行为。

波兰5月底则宣布防御计划，加固与俄罗斯飞地加里宁格勒及白罗斯接壤的东部边境，预计耗资25亿美元（34亿新元），以避免受到难民涌入、无人机监控等越境敌对行动的影响。

南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，北京目前没有任何动机加强在乌克兰周边的存在和活动。中白升级军事交流是两国近年持续深化战略关系的一部分，与当地军事安全、俄乌战争等因素无关。

李明江研判，中白联合训练涉及的兵力及军事能力非常低，尽管可能引发北约关注，但还不会引发担忧及任何负面影响。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋受访时也认为，中白军事演习“象征意义远远大于实质意义”，北京不可能与明斯克形成紧密军事结盟关系。他指出，中国今年持续加码对欧洲国家的解释工作，相信波兰等与白罗斯毗邻的国家都清楚北京没有在区域中加大军事存在的意图。

朱锋分析，在乌克兰周边加大军事存在不符合中国利益，北京目前持续释放希望乌克兰战争尽快落幕的明确外交信号，不希望战争再出现新的实质变化，进一步重创中欧关系。

白罗斯上星期四正式加入，成为首个加入上合组织的欧洲国家，也使上合组织扩员至10国。习近平同日会见卢卡申科，并称去年卢卡申科两次访华，今年两国各层级密切交往，达成的共识得到有效落实。

李明江分析，白罗斯的正式加入，意味着上合组织增强在欧亚大陆的影响力，中俄在组织中的政策取向也将获得更多支持。但由于内部的中国与印度、印度与巴基斯坦等成员国之间战略分歧持续巨大，上合始终难以成为重量级的地缘政治组织。