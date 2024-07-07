洞庭湖一线堤防溃口料7月9日中午前完成封堵

（长沙综合讯）中国湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖决堤后，一线堤防正进行封堵合龙工作，官方预期溃口在星期二中午12时前完成封堵。

综合央视新闻和中新网报道，湖南省防汛抗旱指挥部星期天（7月7日）下午在华容县举行新闻发布会，湖南省常务副省长张迎春说，溃口的封堵合龙工作从星期六（6日）下午开始推进，预计星期二（7月9日）中午12时前完成封堵。

经过机械化双向立堵和船舶水上抛投不间断作业，截至星期天晚上9时，戗堤封堵完成101.6米，决口剩余124.4米。团洲垸需转移的7680人已全部安全撤离，没有人员伤亡。

水利部水旱灾害防御司防汛三处副处长闫永銮说：“在决口封堵完成后，我们要加快围（洲）垸内的排水，精细算好每日排水量。”

水利部专家组组长李蘅则说，下一步的防守重点就是钱团间堤（钱粮湖南垸和团洲垸之间堤防，长约14.3公里），“因为团洲垸进了水后，钱团间堤现在处于挡水的前沿，我们要重点防范”。

洞庭湖一线堤防上星期五（5日）下午4时许发生管涌险情，下午5时48分紧急封堵失败，导致堤坝决堤。管涌常见于洞庭湖区，是指在汛期高水位情况下，堤防背水侧发生“流土”和“潜蚀”。

新华社报道，中国副总理张国清隔天上午赴国家防汛抗旱总指挥部调度当前防汛抢险救灾工作。他要求毫不松懈做好防汛抢险救灾，举一反三加强堤防查险除险，全力以赴确保安全度汛。

张国清也提醒，进入主汛期以来，一些地方遭遇持续强降雨天气，堤坝受水侵蚀时间过长，管涌等风险隐患较大，决不能因雨过天晴就放松警惕。