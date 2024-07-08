湖南落马官员被点名结交政治骗子 大搞“家族式”腐败

（北京综合讯）中国湖南省人大常委会原副主任彭国甫严重违纪违法，被开除中共党籍和公职，官方通报指其违规举债、结交政治骗子、大搞家族式腐败。

中纪委监委网站星期天（7月7日）公布上述消息并通报，彭国甫丧失理想信念，背弃初心使命，宣扬个人“政绩”，捞取政治资本，政绩观扭曲，违规举债、虚假化债，大搞统计造假、数据造假，结交政治骗子，利用职权和影响力为亲友牟利，专项整治中搞虚假整改，严重破坏地方政治生态。

通报也指彭国甫搞形式主义、享乐主义；违反组织原则，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物；道德沦丧，搞权色、钱色交易；对家人不管不教，大搞“家族式”腐败。

公开资料显示，彭国甫今年61岁，从湖南湘潭大学哲学系毕业后留校，历任湘潭大学哲学系教师、副主任、湘潭大学校长助理、党委副书记、党委书记。

2008年彭国甫离开高校，调任岳阳市委副书记、岳阳县委书记，后任湖南省科技厅厅长、党组书记，并在2014年6月任怀化市委书记，此后主政怀化近七年。2021年1月，他任湖南省人大常委会副主任。今年1月，中纪委监委公布他被调查的消息。

四川日报主管杂志《廉政瞭望》新媒体“官察室”5月曾爆出，彭国甫任湘潭大学校长助理期间曾在溆浦县委挂职，对一工作人员特别关照，而该工作人员正是时任邵阳市委书记周本顺的亲戚。

周本顺曾是中共前政治局常委周永康的秘书，在中共十八大后落马。